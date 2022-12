Haaland herjet, scoret to og satte ny rekord: – Mer sulten og klar enn noen gang

Leeds - Manchester City 1-3

52 minutter tok det før Erling Braut Haaland scoret i første kamp etter VM-pausen. Tolv minutter senere fant han nettmaskene på nytt mot Leeds, i byen han er født i. Faren Alfie Haaland spilte for begge klubbene i sin karriere.

Det ble spesielt for 22-åringen.

– Følelsen er ganske spesiell. Faren min, moren min og hele familien er på tribunen. Da jeg var liten hadde jeg Leeds-drakt med Eirik Bakke og en City-drakt med far på ryggen, så dette er en stor dag for meg og familien, sier Haaland i et intervju med Viaplay.

Scoringene var hans mål nummer 19 og 20 i Premier League.

Målene gjør at Haaland den raskeste spilleren til å score 20 mål i den engelske ligaen, på kun 14 kamper. Han gikk med det forbi Kevin Phillips som brukte 21 kamper på å score 20 mål.

Etter kampen forteller Haaland til Amazon Prime Video at han har lengtet å komme tilbake på banen etter VM-pausen.

– Jeg har vært hjemme, litt sint over at jeg ikke har vært VM. Jeg ladet opp batteriene. Det å se andre score for å vinne kamper i verdensmesterskapet trigget, motiverte og irriterte meg. Jeg er mer sulten og mer klar enn noen gang, sier Haaland.

– Følte ikke for å juble

Men jærbuen feiret ikke stort etter målene han satte.

– Det var planlagt. Jeg følte ikke for å juble. Jeg har respekt for Leeds. Jeg jubler for Jack Grealish, som har to assist. Det var en spesiell dag, sier Haaland.

SEIER: Erling Braut Haaland og Manchester City slo Leeds 3-1 på Elland Road onsdag. Foto: Tim Goode

Faren Alfie spilte 87 kamper for Leeds fra 1997 til 2000, før han signerte for City. Der han spilte 45 kamper frem til 2003.

– Ikke i den villeste drømmen spiller jeg på Elland Road for City mot Leeds. Man klarer ikke drømme om det engang, for det er så å surrealistisk, med en far som har spilt for begge klubber. Jeg er stolt i dag, sier jærbuen til Viaplay.

Foto: Molly Darlington

City-manager Pep Guardiola skryter av 22-åringen, men mener dagens kamp ikke var Haalands beste. Selv med to nettkjenninger.

– Han kom tilbake i god form, men jeg tror ikke han har nådd toppen enda, sier Guardiola til Viaplay.

Passerte Alfie

22-åringen passerte også faren Alfie, som scoret 18 mål i Premier League da han spilte i England. Jærbuen har også scoret flere mål enn London-klubben Chelsea hittil har gjort denne sesongen.

KAN GLISE: Erling Braut Haaland presterer enormt bra for Manchester City. Foto: Lee Smith

Det stopper ikke der.

Med den første scoringen i kampen er Haaland den raskeste til å score 25 mål i alle turneringer under Guardiolas ledelse. Stjernespiller Lionel Messi brukte 28 kamper på å klare det samme, melder Opta Joe.

Haalands enorme prestasjon: Haaland har til nå scoret 20 mål i Premier League på 14 kamper. Hans 20 nettkjenninger hadde vært nok til å bli toppscorer i fem Premier League-sesonger. Inneværende sesong er ikke engang halvveis. 1997/98: Dion Dublin, Michael Owen og Chris Sutton - 18 mål

1998/99: Jimmi Floyd Hasselbaink, Michael Owen og Dwight Yorke - 18 mål

2006/07: Didier Drogba - 20 mål

2008/09: Nicolas Anelka - 19 mål

2010/11: Dimitar Berbatov og Carlos Tevez - 20 mål

Han har også vært direkte involvert i 100 mål på 81 kamper i Premier League og tysk Bundesliga (82 mål, 18 assists).

Tidligere fotballspiller Gary Lineker var i det humoristiske hjørnet etter Haalands enorme prestasjon mot Leeds.

– Godt å se Haaland ende seks ukers måltørke, skriver Lineker på Twitter, og sikter til VM-pausen.

Store City-sjanser

Haaland og City kom til en gigantisk sjanse allerede etter halvminuttet spilt. Kevin De Bruyne spilte til jærbuen som kom seg fri i bakrommet og forsøkte å lobbe ballen fra 16-meter, men Illan Meslier fikk en hånd på den og skuddet ble avverget.

NESTEN: Erling Braut Haaland kom til flere sjanser i første omgang, men det ble bare nesten for jærbuen. Foto: Molly Darlington

Etter halvtimen spilt var 22-åringen igjen nære.

Igjen spilte De Bruyne til Haaland i bakrommet. Han kom til skudd, men Meslier stod langt ute, vartet opp med godt keeperspill og fikk reddet.

Lagkamerat Jack Grealish kunne og burde scoret flere ganger i første omgang, men det var Rodri som satte kampens første mål.

De Bruyne involvert stormet frem på venstresiden før han slo inn til Rodri, som tuppet ballen videre til Riyad Mahrez. Han kom til skudd som Meslier reddet, men returen satte Rodri i nettet.

Haaland-dobbel

Over i andre omgang tok det ikke lang tid før Haaland satte ballen i nettet.

Etter 52 minutter rappet Grealish ballen fra Robin Koch, og engelskmannen og Haaland kom alene med keeper. Grealish spilte ballen på tvers til jærbuen som satte ballen i åpent mål.

Foto: OLI SCARFF

22-åringen var ikke ferdig for kvelden.

De Bruyne slo en tunnelpasning til Haaland, som la ballen ut til Grealish. Han slo tilbake til jærbuen, som skøyt via Meslier og i mål.

Pascal Struijk reduserte for Leeds etter 74 minutter. Kampen endte 1-3.