Haaland-hat trick: – Han er et fenomen

Manchester City - Burnley 6-0

Erling Braut Haaland scoret sitt sjette hat trick i Manchester City-drakten da han scoret tre mål mot Burnley i FA-cupen lørdag.

Det er kun snaut fire døgn siden Haaland scoret fem mål mot RB Leipzig i Champions League.

– Det har vært noen gode og viktige kamper. 7-0 og 6-0 før landslagssamlingen er imponerende, og jeg er veldig glad, sier Haaland til BBC.

Haaland og City er klare for semifinale etter å ha vunnet 6-0.

42 MÅL: Erling Braut Haalands målskred i Manchester City fortsetter. Foto: Jon Super

– Alle mål betyr mye for meg. Alle mål for laget betyr mye. Å vinne 6-0 mot et veldig godt Burnley-lag er fantastisk. Jeg er veldig glad, og nå er det Wembley i neste runde, sier Haaland.

Nå står Haaland med 42 mål i alle turneringer denne sesongen.

– Vi er i den delen av sesongen hvor vi må være på vårt beste. Selvfølgelig skal vi være på vårt beste hele tiden, men det er nå ting blir avgjort. Vi må prestere i hver eneste kamp, og de siste matchene har vært som finaler. Jeg er stolt og glad, sier Haaland.

HAT TRICK: Erling Braut Haaland scoret sitt sjette hat trick i Manchester City-drakten da han scoret tre mål mot Burnley i FA-cupen lørdag. Foto: Jason Cairnduff

Superlativene hagler i retning Haaland.

– Han er et fenomen, sier tidligere Tottenham-spiller Jermaine Jenas på BBC.

– 40 mål i midten av mars. Galskap, skrev tidligere målmaskin Gary Lineker på Twitter etter 1-0-målet.

40+ - Erling Haaland is the sixth Premier League player to score 40+ goals in all competitions in a single season:



44 - van Nistelrooy, 2002-03

44 - Salah, 2017-18

42 - Ronaldo, 2007-08

41 - Cole, 1993-94

41 - Kane, 2017-18

41 - Haaland, 2022-23



– Haaland er et beist. Han er en målmaskin som lever og ånder for mål. Om han ikke scorer, sover han ikke om natten. Han er hele tiden på jakt etter et nytt mål, sier tidenes Premier League-målscorer Alan Shearer på BBC.

Kampen mot Burnley var den siste City-kampen for Haaland før Spania venter i den TV 2-sendte EM-kvalifiseringen neste lørdag.

Haaland ble byttet ut etter en times spill i kvartfinalekampen mot Burnley. Da hadde Julián Álverez nettopp lagt på til 4-0 mot Burnley. Innbytter Coe Palmer økte til 5-0 for City midtveis i andre omgang. Julián Álverez scoret sitt andre mål til 6-0 etter 72 minutters spill.

Drøyt halvtimen inn i kampen spilte Julián Álvarez gjennom Haaland, som fikk en lang tå på ballen og sendte City i ledelsen. Tre minutter senere var han enden på en kontring, der han doblet Citys ledelse.

I det 58. spilleminutt skjøt Phil Foden i stolpen. Først på returen var Haaland, som fullførte sitt hat trick mot Vincent Kompanys menn.

Burnley leder Championship med 13 poeng ned til andreplassen.