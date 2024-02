Haaland fortvilte: – Jeg kan ikke tro det

Manchester City - Chelsea 1-1

Manchester City klarte ikke å svare på storseirene til Liverpool og Arsenal mot Chelsea. De lyseblå klarte bare 1-1 hjemme mot gjestene fra London.

Raheem Sterling ga Chelsea ledelsen. Åtte minutter før full tid reddet Rodri ett poeng for Manchester City da han hamret inn 1-1.

For Erling Braut Haaland ble det en frustrerende lørdagskveld. Manchester Citys norske superspiss fortvilte over et vanvittig sjansesløseri.

SJANSELØSERI: Erling Braut Haaland var målløs mot Chelsea. Foto: Dave Thompson / AP / NTB

– Ansiktsuttrykket til Haaland sier alt som at han ikke har klart å være venn med ballen i dag. Jeg tror at jeg aldri har sagt det før, sier tidligere Everton-spiller Leon Osman på BBC.



Både i første og andre omgang stanget gode muligheter på hodet utenfor Chelsea-målet.

SKUFFET: Erling Braut Haaland dekket ansiktet med drakten etter kampslutt på Etihad. Foto: Jason Cairnduff / Reuters / NTB

– Jeg er ikke sikker på om vi har sett en bedre kombinasjon i Premier League enn Kevin De Bruyne og Erling Braut Haaland, så jeg kan ikke tro at Haaland bommet på den, sa tidligere Liverpool-spiller Jamie Carragher på Sky Sports da en umarkert jærbu headet en ball utenfor på 0-1 i andre omgang.

Også i første omgang trodde ikke den nåværende Sky Sports-eksperten sine egne øyne da Haaland misbrukte en stor målsjanse med hodet.

– Jeg kan ikke tro at han bommet. Ni av ti ganger går den inn, sa Carragher.



MÅLLØS: Erling Braut Haaland skyver kameramannen unna. Foto: Carl Recine / Reuters / NTB

Også Chelsea hadde flere gode muligheter til å score flere mål.

– Som alltid er Haaland der det skjer, men Chelsea forsvarte seg smart og godt i tillegg til at de hadde marginene med seg i en del avgjørende situasjoner. Når det er sagt kan det samme sies om hjemmelaget, for Chelsea hadde også flere store muligheter til å score mer enn det de klarte på Etihad i kveld, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.



SCORET: Raheem Sterling sendte Chelsea i ledelsen på sin tidligere hjemmebane. Foto: Nick Potts / Pa Photos / NTB

Manchester City, som har én kamp til gode, ligger fire poeng bak serieleder Liverpool. Serietoer Arsenal har to poeng opp til tabelltoppen.

– Det ble en frustrerende aften for Haaland og Manchester City, og med Liverpool og Arsenal sine enkle seire i dag gjør jo dette kampen om gullet i Premier League enda mer åpent enn det som var tilfelle i dag morges, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

SJANSER PÅ HODET: Manchester City-spiss Erling Braut Haaland fikk ikke headingene til å sitte mot Chelsea. Foto: Nick Potts / Pa Photos / NTB

Chelsea ligger på tiendeplass i Premier League.

– Vi er litt skuffet fordi vi ikke vant kampen. De dominerte ballbesittelsen, men vi hadde mange sjanser som kunne avgjort kampen. Det er skuffende å slippe inn mål sent i kampen, men vi er fornøyde med poenget, sier Chelsea-spiller Conor Gallagher til Sky Sports.



Oscar Bobb kom aldri på banen for Manchester City.