Haaland fortvilte etter kjempebom – så ble han helten

Crystal Palace 0-1 Manchester City

«Football is a game of two halves» er en godt brukt fotballklisjé, men for Erling Braut Haaland stemte virkelig klisjén borte mot Crystal Palace.

Etter en gedigen bom fra sju meter i førsteomgang, slo jærbuen tilbake etter pause.

Da Ilkay Gundogan ble felt i ørnenes boks kvarteret før slutt skulle Haaland få muligheten til å revansjere seg. Fra straffemerket var nordmannen sikker.

Haaland sendte keeper feil vei og satte iskaldt inn 1-0-scoringen som ble matchvinnermålet.

– Et sikkert straffespark. Haaland ble signert for Manchester City for å hjelpe laget ut av slike vanskelige situasjoner og kamper, sier Sky Sports-ekspert og Manchester United-legende Gary Neville.

Haalands 28. Premier League-scoring gjør at Manchester City nå to poeng bak Arsenal i tittelkampen i Premier League, men med én kamp mer spilt. Martin Ødegaard og co. møter Fulham søndag.

MÅTTE SLITE: Det ble en slitekamp for Erling Braut Haaland og Manchester City, men til slutt vant gjestene på Selhurst Park. Foto: TONY OBRIEN

Hånlig jubel etter Haaland-bom

Kvelden startet på frustrerende vis for Haaland. Nathan Aké serverte nordmannen på sølvfat i vertenes boks etter 27 minutter, men fra sju meter jærbuen skjøt ballen over mål med sin foretrukne venstrefot.

Det var tydelig at Haaland var misfornøyd med egen prestasjon. 22-åringen tok seg til hodet mens Palace-fansen serverte hånlig jubel fra tribunen.

Bommen ble dog ikke skjebnesvanger og Haaland kunne le best til slutt.