Haaland forbigått av Messi: – Merkelig

Erling Braut Haaland ble ikke kåret til årets spiller i verden i fjor under Fifa-gallaen «The Best» i London mandag kveld.

Det var Argentina-spiller Lionel Messi som fikk prisen.

– Det er riv, ruskende galt, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.



– Messi kan ikke vinne kåringen for verdens beste fotballspiller i 2023. Man kan argumentere for at Mbappé er på høyde med Haaland, men at Messi skal vinne den for året 2023 er absurd, og det er rart å si, sier Stamsø-Møller.



Den nåværende Inter Miami-stjernen mottok også Ballon d'Or i fjor høst med Haaland på andreplass.



Reagerer på Fifa-pris

Messi var nominert sammen med Haaland og Kylian Mbappé.

– Det er en veldig merkelig avgjørelse. Haaland skulle vunnet, skriver The Times-reporter Martyn Ziegler på X.



Norges landslagssjef Ståle Solbakken reagerer på denne måten:

– Det er litt overraskende, sier landslagssjef Ståle Solbakken til TV 2.



– Jeg tror kanskje det går litt i surr hva man egentlig stemmer på og om alle er helt klare over det, sier landslagssjefen videre.



FIKK PRISEN: Argentina-legenden Lionel Messi. Foto: Gustavo Garello / AP / NTB

– Du har en følelse av at Messi tar med seg det som er av priser, som en siste dans før han nå spiller fast i Amerika og kanskje har fått sin siste internasjonale pris, sier Ståle Solbakken.



Haaland ble imidlertid tatt ut på årets lag som en av seks Manchester City-spillere.

Haaland vant Premier League, Champions League og FA-cupen med Manchester City forrige sesong. Haaland leverte 52 mål på 53 kamper.

Haaland har vært ute med skade siden tapet mot Aston Villa 6. desember.

– Det blir bedre. Han er snart tilbake, sier Manchester City-manager Pep Guardiola til TV 2 på den grønne løperen i London.

Banner av Henry-grilling

Haaland var selv ikke på plass i London.

– Jeg vet ikke helt hvor han er, men han prøver å bli frisk fra den lille skaden, sier pappa Alfie Haaland til TV 2 på vei inn til seremonien.

Denne sesongen har Erling Braut Haaland 19 mål på 22 kamper.

Barcelona-stjernen Aitana Bonmatí vant prisen for årets beste kvinnelige fotballspiller