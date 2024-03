Haaland fnyser av Liverpool-stjerne: – Jeg vet ikke hvorfor han gjør det

Det spisser seg til før søndagens storkamp i Premier League mellom Manchester City og Liverpool.

Liverpool-stjernen Trent Alexander-Arnold (25) gikk nylig ut i et intervju med fotballmagasinet Four Four Two og påsto at en Premier League-tittel ville bety mer for Liverpool-fansen enn Manchester City-fansen.

–Når man ser tilbake på denne epoken, så vil nok våre trofeer bety mer for oss og våre fans på grunn av den finansielle situasjonen i begge klubber, selv om de har vunnet flere titler og har hatt mer suksess, sa backstjernen i et intervju som blant annet er gjengitt av engelske Mirror.



Nå får han svar av ingen ringere enn Erling Braut Haaland.

– Hvis han har lyst til å si det, okei ... Jeg har vært her ett år og allerede vunnet «the treble». Det var en ganske flott følelse. Jeg tror ikke han helt kjenner til denne følelsen, sier Haaland i et intervju med Sky Sports.

Og jærbuen fortsetter.

– De kan snakke så mye de vil, eller han kan snakke så mye han vil. Jeg vet ikke hvorfor han gjør det, men jeg bryr meg ikke.

Dermed er listen lagt før søndagens toppkamp. Liverpool leder Premier League ett poeng foran Manchester City før møtet på Anfield.

– Jeg tror det kommer til å bli en flott kamp. Liverpool leder serien og har hatt den beste sesongen så langt, så vi må være på vårt beste.

NORSK MØTE: Erling Braut Haaland takker Birger Meling for kampen. Foto: Martin Rickett

– City-Liverpool er en spesiell kamp i seg selv. Det kommer til å bli en spesiell kamp og det kommer til å bli en viktig kamp, sier Haaland i intervjuet.

Det er imidlertid tvilsomt om de to profilene kommer til å møtes på banen.

Trent Alexander-Arnold har vært skadet de siste ukene og er ikke med til Praha før torsdagens Europaliga-kamp mot Sparta Praha. Trolig kommer også City-kampen for tidlig for backen.

Erling Braut Haaland har derimot vært i strålende form den siste tiden og scoret nylig fem mål mot Luton i FA-cupen. Onsdag scoret han ett mål mot FC København i Champions League.