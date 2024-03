Haaland fikk tøff behandling: – Slik bør det ikke være

Manchester City - Newcastle 2-0

Manchester City er klare for FA-cupsemifinale etter 2-0 mot Newcastle.

Bernardo Silva scoret begge målene før pause.

Erling Braut Haaland gikk målløs av banen. Jærbuen hadde en lørdagskveld med flere tøffe dueller med Newcastle-forsvaret og spesielt Fabian Schär.

Sveitseren fikk først gult kort for å ha meid Haaland ned etter 18 minutters spill. På overtid av første omgang var han for sent ute mot Haaland igjen.

TØFFE TAK: Erling Braut Haaland hadde noen turer i bakken. Foto: Lee Smith / Reuters / NTB

Denne gangen valgte dommer Simon Hooper ikke å gi det gule kortet.

– Schär er ekstremt heldig. Hadde han ikke hatt gult kort fra før, ville det blitt gitt her. Slik bør det ikke være, sier tidligere Manchester City-spiss Paul Dickov på klubbens egen sending.

VIDERE I CUPEN: Erling Braut Haaland og Manchester City. Foto: Darren Staples / AFP / NTB

Både Kyle Walker og Bernardo Silva var borte hos Hooper da dommeren blåste av omgangen like etter taklingen.

– Jeg kan forstå dommerens avgjørelse. Han kan ikke dømme hvis han ikke er sikker, for VAR griper ikke inn på gule kort. Jeg mener dommeren får ha tvilen til gode, sier tidligere Liverpool-, Manchester City- og Portsmouth-målvakt Daniel James på samme sending.

BLE IKKE HØRT: Erling Braut Haaland måtte se Fabian Schär fortsetter etter den tøffe taklingen på overtid av første omgang. Foto: Dave Thompson / AP / NTB

Tidligere landslagssjef Nils Johan Semb i Viaplay-studio var klar på at det ikke var et gult kort til Schär for overtidstaklingen mot Haaland.

Oscar Bobb ble byttet inn med snaut kvarteret igjen av kampen. Haaland ble tatt av fire minutter før full tid.

Haaland og Bobb er begge en del av den norske landslagstroppen som møter Tsjekkia torsdag og Slovakia påfølgende tirsdag i de TV 2-sendte privatlandskampene.