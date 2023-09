Haaland fikk klar beskjed i pausen

Erling Braut Haaland tegnet seg for sitt sjuende (!) hat trick i 5-1-seieren over Fulham i Premier League.

Alle målene kom etter pause. For i 1. omgang, foruten assisten til Julian Alvarez, var 23-åringen usynlig i en tam Manchester City-omgang.

Det erkjenner City-assistent Juanma Lillo, som er Pep Guardiolas stedfortreder mens han blir operert.

VIKAR: Juanma Lillo leder Manchester City mens Pep Guardiola er borte. Foto: OLI SCARFF

– Ingen på laget spilte bra i 1. omgang. Vi fant ikke friskheten og motstanderen gjorde det vanskelig for oss.



Lillo kom dermed med en klar beskjed til Haaland i pausen.

– Det ville vært vanskelig for alle nummer ni i en slik kamp, spesielt med kvalitetene han har. Jeg sa i pausen at dette ikke er en enkel kamp for oss, men at han kunne hjelpe oss med å score.



– Men han scoret ikke bare ett mål, det ble tre, sier Lillo.



– Jeg så at det var sjanser, og vi var nære et par ganger i første omgang. Vi måtte bare fortsette, og det gjorde vi. Til slutt vant vi 5-1, og det var vel fortjent, sier Haaland til BeIN Sports.



Haaland vil ikke legge for mye i at City starter kampene svakt.

– Hver eneste sesong er det sånn for denne klubben. Vi kom litt sent i gang, og vi var litt rufsete, men det er på grunn av at vi spilte frem til siste kamp forrige sesong. Da blir det sånn. Vi kommer bare til å bli bedre og bedre, sier Haaland til PLP.

Nå har jærbuen scoret seks mål denne sesongen i Premier League.

42 MÅL: Nå har han passert Mikel Arteta, blant annet. Grafikk: Fredrik Blekstad.

Målene fortsetter å renne ut, selv uten manager Guardiola på sidelinjen.

– Jeg tror at han savner oss. Vi savner ham noen ganger også, så vi ser frem til å få ham tilbake, sier Haaland til PLP om fraværet av Pep Guardiola.



Selv om den spanske sjefen er borte en periode, så holder de kontakten.

– Det er litt annerledes uten hovedtreneren, men prinsippene er de samme, og vi jobber på samme måte med og uten ham. Vi kan snakke sammen på telefon og Zoom, så det er litt annerledes, men vi vet hva vi skal gjøre, sier Haaland til BeIN Sports.