Haaland fikk behandling - byttet ut i pausen

Manchester City - Aston Villa 3-0 (kampen pågår)

Manchester City fikk en drømmestart på kampen mot Aston Villa søndag kveld. Rodri stanget en corner fra Riyad Mahrez i kassen etter fem minutter og sendte dermed de blåkledde i ledelsen.

Etter 39 minutter parkerte nordmannen Aston Villa-keeper Emiliano Martinez på bærtur i en løpsduell. Deretter serverte han kaptein Ilkay Gundogan med høyrefoten og fra kloss hold sendte City-kapteinen hjemmelaget opp til 2-0.

Like før pause fikk Manchester City et straffespark. Like før var Braut Haaland nede for telling med smerte i låret. TV-bilder viste også at han snakket med City-sjef Pep Guardiola mens han pekte på låret. Da straffen skulle bli tatt var det også Riyad Mahrez som sto klar, og mannen fra Algerie satte ballen i mål til 3-0.

SMELL: Dette skal vise bildene av kollisjonen mellom Erling Braut Haaland og Emiliano Martinez som skal ha ført til smellen i låret til nordmannen.

I pausen ble det snakk om et mulig bytte for Braut Haaland, og når andre omgang ble sparket i gang, var det uten nordmannen på banen. Julian Alvarez overtok spissplassen for Manchester City.

Nordmannen var i bevegelse på banen etter smellen han fikk. Det kan tyde på at skaden ikke er for alvorlig, og at det kan ha vært et grep for å sikre seg nordmannen tilbake for fult igjen når Manchester City på onsdag skal møte ligaleder Arsenal.

– Denne kampen avgjorde City til pause og da er det veldig forståelig at de ikke tar noen sjanser med sin stjernespiss. Selv om han fikk seg en smell så han veldig frisk og fin ut i hele første omgang. På onsdag er det Arsenal som venter, og det blir en av sesongens aller viktigste og største kamper for Guardiola sine menn, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen til TV 2.

