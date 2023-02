Haaland fikk behandling - byttet ut i pausen i City-seier

Manchester City - Aston Villa 3-1

Manchester City fikk en drømmestart på kampen mot Aston Villa søndag kveld. Rodri stanget en corner fra Riyad Mahrez i kassen etter fem minutter og sendte dermed de blåkledde i ledelsen.

Etter 39 minutter parkerte nordmannen Aston Villa-keeper Emiliano Martinez på bærtur i en løpsduell. Deretter serverte han kaptein Ilkay Gundogan med høyrefoten og fra kloss hold sendte City-kapteinen hjemmelaget opp til 2-0.

Like før pause fikk Manchester City et straffespark. Tidligere i kampen var Haaland nede for telling. TV-bilder viste også at han snakket med City-sjef Pep Guardiola mens han pekte på låret. Da straffen skulle bli tatt var det også Riyad Mahrez som sto klar, og mannen fra Algerie satte ballen i mål til 3-0.

SMELL: Dette skal vise bildene av kollisjonen mellom Erling Braut Haaland og Emiliano Martinez som skal ha ført til smellen i låret til nordmannen. Foto: PHIL NOBLE Les mer

I pausen ble det snakk om et mulig bytte for Braut Haaland, og når andre omgang ble sparket i gang, var det uten nordmannen på banen. Julian Alvarez overtok spissplassen for Manchester City.

– Vi vet at Erling har scoret mange mål, men i dag tok han de løpene vi trengte. Han tok løp inn i områder som gjorde at andre fikk de rommene vi trengte. Jeg håper skaden ikke er for ille, for vi trenger ham, sier Gundogan til Sky Sports.

– Haaland fikk en smell og var ukomfortabel. På 3-0 ville vi ikke risikere noe. Vi skal se an de neste dagene. Om han ikke blir klar, så spiller vi med en annen. Men forhåpentligvis blir han klar, men vi får se, sier Guardiola til samme kanal.

Nordmannen var i bevegelse på banen etter smellen han fikk. Det kan tyde på at skaden ikke er for alvorlig, og at det kan ha vært et grep for å sikre seg nordmannen tilbake for fult igjen når Manchester City på onsdag skal møte ligaleder Arsenal.

– Denne kampen avgjorde City til pause og da er det veldig forståelig at de ikke tar noen sjanser med sin stjernespiss. Selv om han fikk seg en smell så han veldig frisk og fin ut i hele første omgang. På onsdag er det Arsenal som venter, og det blir en av sesongens aller viktigste og største kamper for Guardiola sine menn, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen til TV 2.

Også tidligere Manchester United-spiller og nåværende ekspert for Sky Sports, Gary Neville, tenker at det er den naturlige årsaken til byttet.

– Haaland kjenner det kanskje i låret. Manchester City tar ingen sjanser. Det kommer en enorm kamp nå på onsdag, sier Neville hos Sky Sports.

Et kvartes tid ut i den andre omgangen fikk bortelaget en etterlengtet overgangsmulighet. Ollie Watkins ble spilt gjennom alene med keeper, og fra skrått hold plasserte engelskmannen inn reduseringen for Aston Villa.

Flere scoringer ble det ikke. Dermed overtok Manchester City andreplassen i Premier League etter at Manchester United tidligere søndag tok plassen fra Manchester City. Samtidig minker de luken opp til Arsenal som kun fikk ett poeng mot Brentford lørdag.

Det betyr at at Arsenal nå kun ligger tre poeng foran Manchester City før nettopp de to lagene møtes til kamp allerede førstkommende onsdag.