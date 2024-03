– Haaland er ikke lenger min spiller

En målløs Erling Braut Haaland fikk tøff behandling av Newcastle-forsvaret da Manchester City sikret seg semifinaleplass i FA-cupen lørdag kveld.

Manchester City-manager Pep Guardiola tok ut Haaland med fire minutter igjen av ordinær tid. Han avfeide eventuelle bekymringer rundt Haaland.

– Fra nå av er han ikke lenger min spiller. Det de (Norge) bestemmer seg for, vil være greit, sier Guardiola til VG, gjengitt av Manchester Evening News.



LANDSLAGET NESTE: Erling Braut Haaland, her med Aron Dønnum (bak) og klubbkamerat Oscar Bobb før møtet med Færøyene i november i fjor, er tatt ut til de kommende privatlandskampene mot Tsjekkia og Slovakia. Foto: Vegard Grøtt / Bildbyrån

Fredag venter Tsjekkia i en privatlandskamp på Ullevaal, før Slovakia er motstander i nok en privatlandskamp samme sted påfølgende tirsdag.

Guardiola har et ønske om at landslagene er forsiktige med spillerne.

– De (landslagene) vet at de (spillerne) har kjempet mye og trent mye, og det er mye adrenalin og konsentrasjon som kreves for å komme i denne posisjonen. De vet at det er vennskapskamper, og de må håndtere det med omhu. Forhåpentligvis klarer de det, sier City-manageren.

MÅLLØS: Erling Braut Haaland klarte ikke å finne nettmaskene mot Newcastle lørdag kveld. Bernardo Silva scoret begge målene i FA-cupkvartfinalen. Foto: Darren Staples / AFP / NTB

I tillegg til FA-cupsemifinalen, er Manchester City klare for kvartfinale i Champions League mot Real Madrid neste måned. I Premier League er de lyseblå kun ett poeng bak serieleder Arsenal. Før sesonginnspurten lever med andre ord fortsatt The Treble-drømmen for Haaland og lagkompisene.

– Når vi spiller kamp hver tredje dag, trenger vi Kevin (De Bruyne), Jack (Grealish) og Erling (Braut Haaland) tilbake i best mulig form, sier Manchester City-manager Pep Guardiola til BBC.

Jack Grealish var tilbake på benken mot Newcastle, mens Kevin De Bruyne står over de kommende landskampene for Belgia med en lyskeskade.

Se Norge-Tsjekkia på TV 2 Direkte og TV 2 Play fredag fra klokken 17.30.