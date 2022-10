Haaland-agent tror nordmannen kan selges for over ti milliarder

– En milliard! Det er det jeg tror.

Erling Braut Haalands agent Rafaela Pimenta snakker ikke i kroner, men i pund. Hun tror med andre nordmannen kan selges for nesten tolv milliarder kroner etter dagens kurs.

– Det er naturlig å sammenligne med Mbappé, så du har en liten anelse om markedet. Jeg tror Erling blir den første spilleren til å oppnå en overgang som vil være på rundt en milliard, sier hun til SkySports.

Pimenta mener alle aspektene ved Haaland gjør markedsverdien hans så vanvittig høy.

– Om man setter sammen hans fotballverdi, imageverdi og sponsorverdi, er det helt sikkert en milliard, sier hun.

Tidenes dyreste overgang til nå er Neymars fra Barcelona til PSG. Franskmennene måtte ut med 222 millioner euro, som tilsvarer 2,3 milliarder kroner etter dagens kurs.

Om Pimenta skulle få rett, ville Haaland ha knust overgangsrekorden så til de grader.

Klar for kontraktsprat

Nordmannen har kontrakt med Manchester City til 2027, men Pimenta sier de ikke er fremmed for å gå i forhandlinger om en ny kontrakt.

– Jeg håper det. Om de vil diskutere det i dag er vi glade for det. Hvorfor ikke?

Det har versert mange rykter om en utkjøpsklausul i kontrakten, som åpner for at Haaland på et tidspunkt kan forlate City til fordel for Real Madrid. På spørsmål om det, svarer ikke Pimenta like åpenhjertig.

– Det gode og vanskelige med å være advokat, er at du vet hva du ikke kan si. Du trenger ikke noe til å pirke i deg og si «ikke si ditt og ikke si datt». Jeg kan ikke snakke om det, sier Pimenta.

Hemmelig våpen

Hun mener uansett ikke at det er pengene som kommer i første rekke.

– Jeg har aldri sett en spiller som går etter pengene. De kommer av seg selv, sier hun i intervjuet.

Agenten mener også at forholdet til pappa Alfie er en viktig del av suksesshistorien, og det er ikke bare lasagnen før kamp som er viktig.

– Jeg mener Haaland har et hemmelig våpen: hans far. Han tar ikke av, han går seg ikke vill og det tror jeg han aldri kommer til å gjøre, sier Pimenta.