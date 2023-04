Haaland-agent: – En av de største avtalene i historien

Erling Braut Haaland har inngått en gigantisk sponsoravtale med den amerikanske utstyrsleverandøren Nike. Fredag kom bekreftelsen.

Ifølge The Telegraph vil avtalen strekke seg over mer enn ti år. Avisen anslår at det er den mest lukrative sponsoravtalen i fotballen.

NIKE-STJERNE: Erling Braut Haaland har inngått en sponsoravtale med Nike. Foto: Nike

– Utover å være en av de største sponsoravtalene i idrettshistorien, er Haaland/Nikes tankegang å bryte barrierer og inspirere oss til å vise sin beste utgave av seg selv, sier Haalands agent Rafaela Pimenta på Instagram.

The Athletic skrev i slutten av februar at en avtale med Nike vil være verdt opp mot 250 millioner kroner i året for Haaland. Det samme meldte The Telegraph etter at avtalen ble bekreftet.

HAALAND-AGENT: Rafaela Pimenta. Foto: LaPresse

Nike, som allerede har stjerner som Kylian Mbappé, Kevin De Bruyne og Ada Hegerberg i stallen, skal ifølge The Telegraph ha vært i samtaler med Haaland og hans representanter i flere måneder.

Det skal ha vært hard kamp mellom flere utstyrsleverandører for å sikre seg Haaland, som hadde en avtale med Nike som utløp i januar 2022, skriver The Athletic.

– Alfie og Erling tenker veldig lite på det. Vi som er rundt gjør det vi kan for at han skal få tenke på fotballen. Så lite støy som mulig. Veldig lite på det. Det har vært en lang prosess. Det er veldig godt å få det plass, sier Haalands finansdirektør, Egil Østenstad, til Viaplay.

Tallene er imidlertid ikke offentliggjort.

– Er det en hottere fotballspiller i verden akkurat nå? Det er jo ikke det. Mbappé har vært der oppe, men nå har Haaland tatt over, sa Vegard Arntsen, daglig leder i Sponsor Insight, til TV 2.

Haaland var ute i lørdagens kamp mot Liverpool på grunn av lysketrøbbelet som gjorde at mistet landskampene mot Spania og Georgia i EM-kvalifiseringen.

Haaland har scoret 42 mål på 37 kamper i alle turneringer for Manchester City denne sesongen.