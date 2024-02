Guardiolas Haaland-beskjed til Real Madrid: – Ring og spør

Pep Guardiola utfordrer Real Madrid og sier at om de virkelig ønsker seg Erling Braut Haaland så må komme med et bud på ham.

Sist uke ble det igjen fart i ryktene om at 23-åringen misliker seg såpass sterkt i Manchester City at han vil bort fra klubben. Dermed rullet ballen uungåelig videre, og det ble hevdet at Real Madrid følger Haalands situasjon nøye.

I City mistenker man at dette bare er et forsøk på å lede nordmannens øyne i retning Madrid

Citys mektige manager har sett denne såkalte interessen tidligere og føler seg trygg på at dette ikke vil lykkes. Han oppfordrer en hver klubb som vil ha Haaland om å signalisere dette ved handling.

Ikke bare ord

- Tror dere dette vil skje hver eneste gang det er en sak et eller annet sted, hver eneste gang en journalist skriver noe, eller hver eneste gang det blir postet et innlegg på Twitter eller Instagram? Vil det skje da? Nei, det vil det ikke, sier Guardiola.

Han fortsatte:

- Det vil skje når Haaland forlenger kontrakten sin med Manchester City eller ikke, når klubben bestemmer seg for å forlenge kontrakten hans eller ikke, eller når vi mottar et potensielt bud på ham eller ikke. Hvis noen ønsker seg Erling, er dette enkelt. Ring City og spør. Det er det vi gjør når det er noen vi ønsker oss. Det er ikke mer komplisert enn som så.

Erling Braut Haaland scoret pene 52 mål i sin første sesong i Manchester City-trøya. Denne sesongen ble det 19 scoringer før han ble skadd.

– Hva tror dere? At vi ikke ønsker at han skal være her i ti år til? Vi vil at han skal være her i lang, lang tid. Vi elsker ham, og vi vil ha ham.

Må leve med

Pep Guardiola vet at han uansett er nødt til å leve med vedvarende rykter rundt sine spillere.

– Det er normalt at Real Madrid vil ha de beste spillere, og at Barcelona og PSG og de beste klubbene i Italia vil ha de beste spillerne. Det vil også vi, Manchester United, Liverpool, Arsenal og alle de andre. Det er det normale. Dette er ingen overraskelse.

Manhester City-manageren ser på interessen med tilbakelent ro.

– Det er en ære for oss at våre spillere er ettertraktet. Det betyr at vi gjør en god jobb, og ikke minst gjelder dette Erling. Han har gjort en fantastisk jobb. Stemmer det at Real Madrid vil ha ham? Jeg vet ikke. Det skaper bare en del uro. Jeg bare ignorerer det. Jeg bryr meg ikke i det hele tatt.

