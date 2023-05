Guardiola provosert etter Haaland-klinsj: – Han vet nøyaktig hva han har gjort

Everton - Manchester City 0-3

Manchester City-manager Pep Guardiola var ikke fornøyd med Yerry Mina etter Everton-stopperens møte med Erling Braut Haaland.

Etter 3-0-seieren på Goodison Park oppsøkte han Yerry Mina, som var i flere tøffe dueller med Citys norske superspiss.

– Det han gjør er unødvendig. Det er ikke nødvendig, sier Guardiola på pressekonferansen etter kampen, gjengitt av The Athletic.

– Det gjelder med alle, svarer Guardiola da han ble spurt om det var duellene med Haaland han reagerte på.

KLAR BESKJED: Manchester City-manager Pep Guardiola i samtale med Everton-stopper Yerry Mina etter 3-0-seieren på Goodison Park. Foto: Jason Cairnduff / Reuters

– Han vet nøyaktig hva han har gjort, sier Guardiola til Sky Sports.

– Han gjør det hele tiden



Tidlig i oppgjøret var Yerry Mina involvert i en kontrovers med Manchester City-stopper Aymeric Laporte, som var tydelig forbannet på den colombianske stopperen.



– Det er en fotballkamp. Det er unødvendig hva han gjør hver eneste kamp. Jeg fortalte ham at han er en god nok og ikke trenger å gjøre det, sier Guardiola.

TØFFE TAK: Erling Braut Haaland etter en duell med Evertons Yerry Mina. Foto: Carl Recine / Reuters

– Dette handler ikke om det fysiske, ikke det mentale heller. Det er ting som ikke er nødvendig å gjøre, og han gjør det hele tiden, med ham (Haaland), med Ayme (Laporte), med Jack (Grealish), sier den tidligere Barcelona- og Bayern München-treneren.

Everton-manager Sean Dyche var uvitende da han møtte pressen etter kampen.

– Ingenting ble sagt på benken. Alle managere følger med på disse tingene, og jeg tviler ikke på Guardiola, sier Dyche.

36 MÅL: Erling Braut Haaland kunne juble for scoring og seier mot Everton. Denne sesongen står jærbuen med 36 mål i Premier League. Foto: Peter Byrne / Pa Photos

Guardiola hyller Haaland

Erling Braut Haaland scoret det andre målet for Manchester City i 3-0-seieren over Everton. Ilkay Gündogan scoret de to andre.

Haaland ble byttet ut med tolv minutter igjen av kampen.

– Det er vanskelig for ham å få tak i ballen når Everton er så forsvarsorienterte, men han er der han skal hele tiden. Mentaliteten hans hjelper oss, og han gjør sitt beste, sier Guardiola til Viaplay.

Tomålsscorer Gündogan mener Halaand åpnet rom for ham.

– Jeg kom fri fordi begge stopperne fokuserte på Erling. Jeg så rommet. Ballen kom litt bak meg, men jeg fikk kontroll på ballen og prøvde lykken, sier tyskeren om det praktfulle 1-0-målet, gjengitt på Manchester Citys nettsider.

