Guardiola om Haalands uttalelser: – Jeg liker det ikke

Det er et nylig intervju med beIN Sports som får Manchester City-manageren til å reagere.

Der fnyste nemlig Haaland av de som måtte kritisere hans få ballberøringer i kamp.

– Folk snakker kanskje om at jeg ikke har nok touch på ballen og ditt og datt, men det bryr jeg meg ikke noe om. Drømmen min er å score fem mål på fem touch. Det er min største drøm, sa Haaland etter kampen mot Dortmund i september.

Nyhetene: Utrolige Haaland med hat trick i Manchester-derbyet

Etter søndagens 6-3-seier i Manchester-derbyet tok Pep Guardiola opp akkurat denne uttalelsen fra sin nye stjerne.

– Det jeg likte, spesielt i siste periode i dagens kamp, var at han var involvert i kampen. Erling har sagt en ting. Han sa at han foretrekker fem mål på fem touch. Det liker jeg ikke, sier Guardiola på pressekonferansen etter kampen.

Han presiserer at han ønsker flere touch fra Haaland som ofte har færrest ballberøringer av City-spillerne.

– Jeg vil at han skal være involvert og han kan få flere og flere touch på ballen, sier City-manageren.

Kommer med spesiell løsning på Haalands problem

Så langt har Haaland 14 mål i Premier League og et snitt på 23,9 ballberøringer per kamp i ligaen, ifølge tallene til Sofascore.

– Å ha den følelsen, som kun en fotballspiller kan ha, nettopp det å være i kontakt med ballen. Jeg liker at han er en del av den delen av spillet også. Men jeg glemmer selvsagt ikke at han får ballen i mål og at han er en fantastisk spiss, understreker Guardiola som ikke vil ta noe av æren for Haalands enorme start i Premier League:

– Jeg har sagt det før og jeg sier det igjen; det han gjorde i dag og denne sesongen gjorde han i Norge, han gjorde det i Østerrike og han gjorde det i Tyskland. Det er realiteten.

– Jeg har ikke lært ham noe av det han gjør og har gjort. Hvordan han beveger seg bak midtforsvaret, hvordan han forstår når ballen skal komme og hvor, det er ting som kommer fra moren og faren hans, sier Guardiola.