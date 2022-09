Guardiola om Haaland-egenskap: – Vanskelig å kjøpe eller lære

Se hat tricket i Sportsnyhetene øverst!

Ni mål på fem kamper.

Det er den utrolige fasiten på Erling Braut Haalands start i Premier League etter sommerens overgang fra Dortmund til Manchester City.

– Han har scoret i Norge, Østerrike og Tyskland, og nå gjør han det her. Det er talentet hans. Det første målet var med hans første berøring i kampen. Det er talentet hans, sier City-manager Pep Guardiola til Viaplay etter 6-0-seieren mot Nottingham Forest.

Den tidligere Barcelona- og Bayern München-treneren startet med både Haaland og Julián Álvarez mot Nottingham Forest onsdag. Det argentinske stortalentet takket for tilliten med to scoringer.

– Julian og Erling har et spesielt evne til å score. Det er vanskelig å kjøpe eller lære. De to målene fra Julian var fantastiske, og Erlings mentalitet smitter over på resten av laget, sier han til BT Sport.

– Sterk i alle deler av spillet

Premier League-rekorder står for fall med Haalands scoringsshow.

Coventrys Mick Quinn er raskest til å nå ti mål i Premier League da han brukte seks kamper. Mohamed Salahs 32 mål fra 2017/18-sesongen er fortsatt rekord for en toppscorer i Premier League.

– Jeg vet at Erling er glad i å score mål, men han ønsker å vinne. Om han slår rekorder, men vi ikke vinner kamper, så blir han ikke fornøyd, sier Guardiola til BT Sport.

Katalaneren er også fornøyd med innsatsen Haaland legger ned.

HYLLER HAALAND: Manchester City-manager Pep Guardiola. Foto: CRAIG BROUGH

– Han er sterk i alle deler av spillet, men spesielt i boksen. Avslutningene og arbeidsmoralen er så bra, sier Guardiola.

Lørdag kveld skal Manchester City til Birmingham for å møte Aston Villa, før Champions League-sesongen starter med den TV 2 Play-sendte kampen mot Sevilla tirsdag kveld.

– Handler ikke om meg eller Erling

Haaland virker å storkose seg i Premier League.

– Det er fantastisk. Det er ikke noe mer å si, sier han til BT Sport.

– Det handlet om å gjenta det vi gjorde i andre omgang mot Palace. Spille, spille, spille. Det var fint, sier Haaland.

– Det har gått fint så langt. Jeg klager ikke, sier han.

YNDLING: Erling Braut Haaland har fått en fantastisk start på City-karrieren. Foto: CRAIG BROUGH

Tomålsscorer Julián Álvarez ser ikke på Haaland som en konkurrent.

– Det handler ikke om meg eller Erling. Vi kan spille sammen i elleveren. Vi passer sammen, noe som er bra for laget, sier han.

Haaland troner øverst på toppscorerlisten i Premier League. Nærmest er Fulham-spiss Aleksandar Mitrovic med fem mål.