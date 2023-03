Guardiola nektet å svare på Haaland-agentens utsagn

Erling Braut Haalands agent, Rafaela Pimienta, uttalte at Real Madrid er en «fotballspillers drøm.»

– Det er Premier League og det er Real Madrid. De har noe eget som gjør det til drømmen til fotballspillere. Madrid har den magien. De har Champions League, sa hun ifølge AS.

På fredagens pressekonferanse svarte manager Pep Guardiola følgende da han ble konfrontert med sitatene.

– Jeg svarer ikke agenter, ingen kommentar, sier Guardiola.

Manchester City tar imot Newcastle lørdag. På pressekonferansen brukte katalaneren anledningen til å skryte av managerkollega Eddie Howes lag.

– Det er utrolig hva som skjedde forrige sesong og denne sesongen har de tatt enda et steg. Det jeg har sett i det siste, det de har gjort hele sesongen, det er en av de tøffeste motstanderne. Trusselen de har i kontringsspillet og på dødballer, der er de best i ligaen, sier City-manageren.

En annen manager, tidligere Manchester City-stjerne Vincent Kompany, får også ros for jobben han har gjort med Burnley. Guardiola føler seg sikker på at han en gang vil ta over roret i hans klubb.

– Før eller siden vil han bli manager for Manchester City, men jeg vet ikke når. Jeg har ikke snakket med ham om det. Han kjenner klubben, miljøet og skjebnen hans er her.

Guardiola kommer også med positive nyheter rundt Stefan Ortega, John Stones og Aymeric Laporte, som alle har trent denne uken.

Manchester City ligger på andreplass i Premier League, fem poeng bak ligaleder Arsenal.