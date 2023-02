Guardiola legger seg langflat etter sleivete kommentar: – Jeg skammer meg

Manchester City-manager Pep Guardiola avslører at han har gitt Liverpool-legenden Steven Gerrard en personlig unnskyldning etter en uheldig uttalelse nylig.

Uttalelsen falt da Guardiola i forrige uke fikk spørsmål knyttet til etterforskningen som pågår mot Manchester City.

Han henviste da til episoden i 2014, der Steven Gerrard skled og forærte Crystal Palace et mål som viste seg å bli svært viktig for gullkampen i Premier League.

City ble til slutt seriemester, knapt foran Liverpool.

– Jeg vet ikke om vi hadde ansvaret for at Steven Gerrard skled på Anfield? Var det vår feil? sa Guardiola.

SKLED: Steven Gerrard fortviler etter tabben mot Chelsea i innspurten i 2014. Foto: Peter Byrne

På tirsdagens pressekonferanse foran stormøtet med Arsenal tok City-sjefen kraftig selvkritikk.

– Jeg beklager til Steven Gerrard for de unødvendige og dumme kommentarene jeg ga om ham sist, sa spanjolen.

– Han vet at jeg beundrer ham og karrieren hans, hva han har gjort for dette landet hvor jeg bor og er manager. Jeg skammer meg over det jeg sa, fordi han ikke fortjener det, fortsatte Guardiola.

Han hevder videre at uttalelsene falt i et forsøk på å forsvare egen klubb, Guardiola er åpen på at han ikke representerte City på en god måte.

– Jeg ba ham personlig om unnskyldning, men jeg må gjøre det her også, sa stjernemanageren.