Guardiola forbannet etter Haaland-frispark: – Hadde ikke skjedd motsatt vei

Liverpool - Manchester City 1-0

Se VAR-annulleringen i Sportsnyhetene øverst!

VAR og Anthony Taylor stilnet Manchester City-jubelen i andre omgang mot Liverpool søndag.

Da dommeren fikk se Erling Braut Haaland dra ned Fabinho i forkant av målet til Phil Foden, endte det med annullering fra dommeren.

På sidelinjen var Manchester City-manager Pep Guardiola rasende.

– Dette er Anfield. Sånn har det dessverre vært hver gang vi har kommet hit de siste årene, sier Guardiola til BBC.

– Dommeren sa «spill videre» hele tiden. Det var tusen millioner frispark som den (Haaland mot Fabinho), men han annullerte fordi det var vi som scoret. Hadde det vært motsatt, hadde det ikke skjedd. Vi tapte fordi vi gjorde en feil, men dette er Anfield, sier City-sjefen.

Guardiola får støtte av spillerne sine.

– Erfaringen min fra de siste årene sier meg at han ikke tar så feil. Den avgjørelsen var veldig billig. Liverpool vil åpenbart si at det var frispark, men vi mener den er billig. Det er trist når dommeren sa før kampen at de ikke kom til å gi for billige frispark, sier Ilkay Gündogan til Viaplay.

– Vi forventer at dommerne er konsekvente. Gjennom hele kampen blåses det ikke for småkontakt, og de er bra fordi kampen flyter. Hvis du ønsker å ta de situasjonen, så ta alle, ikke bare fordi det er en scoring, sier Bernardo Silva til Sky Sports.

Etter at Haaland hadde tatt ballen fra Fabinho, ble han spilt gjennom. Alisson Becker kom ut og fikk stoppet Haaland, men returen gikk til Phil Foden, som banket ballen i mål via Joe Gomez.

– Alisson hadde én hånd på ballen, så det ville uansett vært frispark etter den situasjonen (Haaland mot Fabinho), sier Liverpool-manager Jürgen Klopp til Sky Sports.

Liverpool vant kampen 1-0 etter scoring av Mohamed Salah.