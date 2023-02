Guardiola fikk Haaland-sjokk

Tidligere Liverpool-stopper Jamie Carragher rystet mange da han i Sky Sports-studio nylig mente at Erling Braut Haaland kan ha valgt feil klubb da han i fjor sommer gikk fra Dortmund til Manchester City.

Nå har City-manager Pep Guardiola svart på Carraghers utspill.

– Hva skal jeg si? Jeg er åpen for alle meninger, sier Guardiola.

HAALAND-UTSPILL: Tidligere Liverpool-spiler Jamie Carragher, som har jobbet som fotballekspert for Sky Sports etter karrieren, mener Erling Braut Haaland kunne fått brukt mer av sine kvaliteter i andre klubber enn Manchester City. Foto: Simon Marper

– Vi hører på hva han sier, men det er viktig at han (Haaland) trives her. Han nyter utrolig stor respekt her, og det er ikke på grunn av hans 26 mål, men på grunn av hvor investert han er hos oss, fortsetter City-sjefen på fredagens pressekonferanse, gjengitt av engelske medier.

Guardiola innrømmer at Haalands engasjement kom uventet.

– Det var en stor overraskelse for oss, en virkelig stor overraskelse. Vi kjenner statistikken og tallene hans fra Dortmund, men vi er alle veldig overrasket, sier Guardiola.

– Hvis Martin ser på, sier jeg Haaland

– Vi ser på ham som en gutt, og vi er så stolte av ham. Vi ønsker å hjelpe ham. Alle kan mer enn gjerne komme med sine meninger, og hvis Jamie Carragher sier det, har han sine grunner til det, sier han.

Det var hard kamp om Haalands signatur før valget falt på City.

– Vi er glade for å ha ham, og vi er glade for at han valgte oss, for han hadde verden for sine føtter. Han kunne bli i Dortmund eller gå til Real Madrid, Barcelona eller andre lag i England. Han valgte oss, og derfor er vi veldig glade, sier Manchester City-manager Pep Guardiola.

Haaland har scoret 32 mål på 30 kamper i alle turneringer for City. Lørdag ettermiddag skal Haaland og City møte Nottingham Forest.

