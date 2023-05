Guardiola: – Det vil ikke hjelpe Erling

– Å score 50 mål allerede og at han allerede har tangert rekorden til to legender, Andy Cole og Alan Shearer, er stort. Veldig stort.



Det sa Pep Guardiola om Erling Braut Haaland på tirsdagens pressekonferanse. Men noen sammenligning med Lionel Messi vil fremdeles ikke Manchester City-manageren gå med på.

– Jeg har sagt det mange ganger, ingen kan sammenlignes med Messi. Det vil ikke hjelpe Erling, sier Guardiola gjengitt av City Xtra.



– Basert på mål og mentalitet, ja. Men Messi har levert disse resultatene hver eneste sesong de siste 10-15 sesongene. Erling scorer nesten ett til to mål per kamp, men Messi er den mest komplette spilleren jeg noen gang har sett.

– Forhåpentligvis kan Erling komme i nærheten av «Leo», det ville vært fantastisk for oss, eller for det laget som skulle ha ham i fremtiden. Men jeg har alltid sagt at det ikke hjelper noen å bli sammenlignet med Messi, fortsetter han.



– Kan bli bedre



Men til tross for mål og rekorder nærmest på bestilling, både tror og mener Guardiola at Haaland kan bli enda bedre.

– Spillet hans kan forbedres mye, påpeker den spanske manageren og utdyper:



– Han har viljen til å bli bedre og så lenge han har det, kan han bli bedre. Han har et veldig åpent sinn og sier «Ja, jeg kan klare det. Jeg kan gjøre det bedre». Det er veldig positivt for karrieren hans.



Knakk Haaland-koden

Etter at Haaland entret Etihad, har City måttet endre taktikk og involvere Haaland mer i spillet. Det har gitt avkastning.

– Det handler om hvilke spillertyper du har, hvilke ferdigheter de har og så må du tilpasse deg etter de. I starten var det mange situasjoner hvor vi ikke spilte ballen til ham, fordi vi ikke var vant med å angripe på den måten, forklarer Guardiola.



– Det var derfor vi i starten sa at det kom til å bli vanskelig, fordi ting tar tid. Det handler ikke bare om Kevin med ham, eller om «Gündo», Bernardo eller Rodri. Det handlet om at vi måtte finne Erling oftere. Vi måtte finne en løsning, og så lenge vi har denne typen spiller her, må vi gi ham ballen. Steg for steg klarte vi å koble spillet vårt mer med ham, utdyper City-manageren.