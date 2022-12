Guardiola åpner opp om Haaland-skaden: – Helt annerledes enn forrige sesong

SKADEFRI: Erling Braut Haaland virker å ha ristet av seg skadeproblemene for denne gang. Foto: OLI SCARFF

Helt siden Erling Braut Haaland småhaltet av banen i pausen mot Dortmund i slutten av oktober, har det vært stor usikkerhet og ikke så rent lite hemmelighetskremmeri rundt hva som faktisk plager jærbuen – og alvorlighetsgraden.

Da Haaland måtte stå over landskampene i midten av november, innrømmet landslagssjef Ståle Solbakken motvillig at Manchester City-spissen var i Barcelona, men ville ikke si annet enn at det ikke var ferie.

Men i første kamp etter VM, hjemme mot Liverpool i Ligacupen, var Haaland tilbake fra start. Og før onsdagens kamp mot Leeds, letter manager Pep Guardiola for første gang litt på sløret om hva som har plaget superstjernen.

– Skaden er helt annerledes enn den han slet med forrige sesong. Det var en trøkk på foten mot Dortmund, da vi møtte dem i Champions League, sier katalaneren ifølge Manchester Evening News.

TILBAKE MED ET SMELL: Erling Braut Haaland scoret mot Liverpool i første kamp etter VM-pausen. Foto: JASON CAIRNDUFF

– Legen sa at han skadet leddbånd i foten og det er så smertefullt. Det er ikke lett å komme seg, og det var derfor han slet.

Forrige sesong slet Haaland med muskulære plager som holdt ham ute av spill for både Dortmund og landslaget. Guardiola avviser at det er et problem denne sesongen.

– Det er perfekt og mye, mye bedre. Nå er det et spørsmål om tid. Det er klart at vi trenger ham, og ja, det er bra.

– Jeg tror han vil bli klar (for Leeds). Han blir bedre og bedre for hver dag. Han kan trene, sier Guardiola.

Manchester City ligger hele åtte poeng bak tabelleder Arsenal før onsdagens kamp, men har til gjengjeld én kamp mindre spilt enn Martin Ødegaard & co.

