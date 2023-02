Guardiola advarer rivalene: – De bør være forsiktige

Se pressekonferansen øverst!

Mandag ble Manchester City anklaget av Premier League for brudd på de finansielle spillereglene fra 2009/10-sesongen til 2017/18-sesongen.

Fredag møtte Pep Guardiola pressen for første gang siden anklagene. Da ble den karismatiske manageren stilt til veggs.

– Vi er heldige som lever i et utrolig land der alle er uskyldige til det er bevist at vi er skyldig, men det virker som vi allerede er fordømt, sier Guardiola.

– Hva som skjer, det aner jeg ikke. Personlig er jeg glad for at vi er her. I Uefa kunne vi forsvare oss. Vi kan ikke si at de har dårlige advokater. I Premier League, mot 19 lag... De kommer til å ha gode advokater også. Vi kommer til å forsvare oss.

– Jeg ville gjerne at dette blir løst med tiden. Om vi skulle være skyldige, så tar vi straffen Premier League bestemmer.

Guardiola sa i fjor at han i fjor ville trekke seg om City ble funnet skyldig i finansielt juks.

– Jeg kommer ikke til å trekke meg. Jeg har lyst å bli. Mer enn noen sinne, fastslår spanjolen.

Advarer konkurrentene

Ifølge Sky Sports vil flere klubber hive Manchester City ut av Premier League om de blir funnet skyldig i regelbrudd.

– De setter en presedens... Det de har gjort nå... De bør være forsiktige. Mange klubber kan bli anklaget i fremtiden, som vi er, og være uskyldige.

– At de presser oss ut av ligaen er åpenbart. Det er fordi de tror at vi ikke har oppført oss ordentlig. Det kan vi akseptere, men la oss forsvare oss så vi kan vise at vi gjorde det riktig. Det viste vi for et par år siden.

SLÅR TILBAKE: Pep Guardiola kommer med en advarsel til Premier League-konkurrentene. Foto: DAVID KLEIN

Guardiola mener at anklagene er presset frem av de andre Premier League-klubbene.

– Selvfølgelig!

– Hvorfor tror du de andre klubbene gjør det?

– Jeg vet ikke. Du må gå til alle klubbene, Daniel Levy, og de folkene der, og spørre dem. Gjør det.

– Det er 19 av 20 lag som angriper oss uten at vi har mulighet til å forsvare oss. Jeg har fått forklart alt i disse tre-fire årene av klubbstyret. Da vet dere hvilken side jeg er på.

– Vi har vært i lavere divisjoner tidligere. Ingen problem, om det skulle bli tilfellet. Vi ringer Paul Dickov og Mike Summerbee og vi gjennomfører en god prosess og kommer tilbake.