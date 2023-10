Grusom skade: – Ser veldig alvorlig ut

KARRIERSLUTT?: TV-bildene viste tydelig at Chris Basham (35) har pådratt seg et alvorlig beinbrudd. Foto: PETER CZIBORRA

Fulham - Sheffield United 3-1 (0-0)

22 minutter ut i kampen mot Fulham gikk Chris Basham i bakken.

Sheffield United-forsvareren landet helt feil på et løp hjemover. Foten stod igjen i bakken og TV-bildene viste med all tydelighet at det er snakk om et alvorlig beinbrudd i ankelen da foten stod i en unaturlig vinkel.

Basham ble fraktet ut på båre og rett inn i en ambulanse etter skrekkskaden. Foto: PETER CZIBORRA

– Det der ser ut som en veldig alvorlig skade. Alle tenker på Basham akkurat nå, sier tidligere Chelsea-spiller Chris Sutton til BBC.



Det tok nesten et kvarter før kampen kom i gang igjen. Basham fikk behandling av det medisinske apparatet ute på gressmatten før han ble fraktet ut på båre.

Basham holdt armen opp for å takke publikum for den stående applausen da han ble fraktet ut av Craven Cottage. Foto: PETER CZIBORRA

Basham fikk stående applaus fra publikum da han forlot banen og videre inn i en ambulanse. 35-åringen svarte med å holde opp armen fra båren.

– Sender alle beste tanker til Chris Basham. Fulham-fansen var utrolig respektfulle. Så mange av tilskuerne i det hjørnet holdt hendene foran øynene da Basham gikk i bakken, rapporterer BBCs kommentator Andy Stevenson.



Fulham's Carlos Vinicius reagerte slik etter å ha sett foten til Chris Basham. Foto: HANNAH MCKAY

Dette kan potensielt være en slutten på karrieren for den 35 år gamle midtstopperen.

Basham har vært i Sheffield United siden 2014. Han har spilt i samtlige av klubbens kamper så langt denne sesongen.

Fulham vant lørdagens kamp 3-1 etter scoringer av Bobby Decordova-Reid, Wesley Foderingham (selvmål) og Willian. Antonee Robinson scoret Sheffields mål.