Gravenberch klar for Liverpool: – De lander på beina

Bayern München har solgt Ryan Gravenberch til Liverpool.

– Liverpool får en spiller som er god til å styre kamper, passe på butikken og være limet i laget. Han er kanskje litt mer rakrygget og elegant enn Fabinho, men han har ikke det samme instinktet til å dekke rom. Der var Fabinho den perfekte spilleren for Jürgen Klopp.

Det er dommen til TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Gravenberch var sett på som et av Europas største talenter da han slo igjennom i Ajax som 16-åring. I fjor ble han solgt til Bayern München, men slo aldri helt til der.

Nederlenderen er fortsatt ung, han er bare 21 år gammel. Derfor kan Liverpool ha kjøpt gull av den tyske storklubben.

Welkom to the Reds! 🤩🔴 pic.twitter.com/EQY717gsTX — Liverpool FC (@LFC) September 1, 2023

Stamsø-Møller har etterlyst midtbanespillere etter at Liverpool i sommer har kvittet seg med Fabinho, Jordan Henderson, Naby Keita, James Milner og Alex Oxlade-Chamberlain.

– Alexis Mac Allister og Dominik Szoboszlai er kjempebra kjøp, men det store problemet er å erstatte Fabinho, som er et unikum. Han fikk altfor mye pepper da Liverpool var dårlig, sier Simen Stamsø-Møller og fortsetter:

– Han har vært utrolig viktig for suksessen for Liverpool da de var det beste laget i verden sammen med Manchester City. Fabinho dro et par år for tidlig.

TO SUPERTALENTER: Ryan Gravenberch takker Erling Braut Haaland for kampen etter en treningskamp mellom Bayern München og Manchester City i sommer. Foto: KIM KYUNG-HOON

Signeringen av Gravenberch betyr at Liverpool har hentet fire midtbanespillere i sommer. Dominik Szoboszlai (RB Leipzig), Alexis Mac Allister (Brighton), Wataru Endo (Stuttgart) og til slutt Ryan Gravenberch.

– Alt i alt lander Liverpool på beina. Det er ikke spektakulært, men de lander fint på beina, sier Stamsø-Møller.