Graham Hansen avslører drama før Champions League-finalen: – Ble veldig syk

EINDHOVEN (TV 2): En leken Caroline Graham Hansen startet snuoperasjonen for Barcelona. Etter kampen fortalte hun om en røff oppladning.

BØTTELØFTER: Etter kampen avslører Graham Hansen til TV 2 at hun lå på sykehuset to uker før finalen. Foto: Martin Meissner

Barcelona - Wolfsburg 3-2 (0-2)

– Jeg er veldig lettet og veldig glad. For to uker siden lå jeg på sykehuset og var helt ferdig. Det å kunne få lov til å spille finalen og rekke det ..., sier Caroline Graham Hansen til TV 2.

– Jeg ble veldig syk og var veldig dårlig. Jeg var på sykehuset for to uker siden. Jeg hadde en uke hvor jeg ikke trente, så har jeg trent denne uken for å komme i gang.

Den norske Barcelona-stjernen ble lagt inn med en bakterieinfeksjon. 28-åringen måtte blant annet få næring intravenøst.

Hun ble byttet ut i det 79. minutt.

– Det var ikke noe mer igjen. Hele kroppen er utladet, sier Graham Hansen.

Snudde dramaet

Wolfsburg sjokkerte Barcelona og ledet 2-0 til pause. Men Barcelona scoret tre ganger i andre omgang og kan smykke seg med en ny Champions League-tittel.

– Snuoperasjonen er komplett, sier TV 2s kommentator Endre Olav Osnes etter kampslutt.

Snuoperasjonen startet med et vanvittig forarbeid signert Caroline Graham Hansen.

28-åringen driblet seg forbi flere motspillere og la ballen inn på sølvfat til spissen Patri, som sørget for den viktige 1-2-reduseringen.

– Du verden for et forarbeid, utbrøt TV 2-kommentator Endre Olav Osnes.



– Hun står frem når Barcelona trenger det: Med X-faktor. Hun gjør det lille ekstra, sier TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen etter kampen.

Svenske Fridolina Rolfö ble matchvinner med sin 3-2-scoring etter tysk forsvarstull 20 minutter før full tid.

JUBEL: Barcelona-spillerne var selvfølgelig glade etter kampslutt. Foto: SIMON WOHLFAHRT

Barcelona kan juble for klubbens andre Champions League-triumf.

Tysk sjokkstart

Balltrillende katalanere kom tidlig bakpå. Ewa Pajor snappet ballen og satte snuten i retning Barcelona-målet.

Champions Leagues toppscorer knallet til og limte ballen i krysset, via hanskene til Barcelona-keeper Sandra Paños.

Da var det bare spilt fire minutter.

Og etter at Caroline Graham Hansen misbrukte en stor mulighet etter 34 minutter, skulle vondt bli til verre for favorittene.

Tre minutter senere kysset nemlig Alexandra Popp innlegget fra målscorer Pajor i mål – og veteranen kunne juble for tysk tomålsledelse.

– I disse situasjonene er hun best i verden. Hun dukker opp når det trengs, kommenterte Bayern München-trener Alexander Straus, gjest i TV 2s Champions League-studio.

Graham Hansen-show og elleville Barca-minutter

Storfavorittene brukte ikke mange minutter etter hvilen på å komme à jour, mye takket være en leken Caroline Graham Hansen.

28-åringen kvittet seg med et par Wolfsburg-spillere etter 48 minutter, før hun la inn til Patri som bredsidet inn reduseringen.

108 sekunder senere var Patri målscorer igjen. Denne gang var Luzy Bronze servitør.

Og da Fridolina Rolfö dukket opp i boksen og knallet inn ledelse var saken biff for Barcelona.

Graham Hansen ble byttet ut etter 79 spilte minutter. På overtid kom Ingrid Syrstad Engen inn for Barcelona.

Hun var med på å sikre Champions League-trofeet.