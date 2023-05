Gracia sparket i Leeds - superveteran tar over

Litt over to måneder etter han fikk jobben er Javi Gracia ferdig som Leeds-manager.

Sam Allardyce tar over jobben og skal lede Leeds i sesongens fire siste kamper. Det bekrefter klubben i en pressemelding onsdag.

Allardyce sier i et intervju med Talksport at han ble «sjokkert» over tilbudet.

– Jeg ble sjokkert. Jeg trodde aldri at dette skulle skje på dette tidspunktet av sesongen. Jeg trodde ikke det ville være noen tilgjengelige jobber. Jeg brukte to sekunder på å takke ja, sier Allardyce, sier «Big Sam».



– Jeg kunne gjort mer om jeg hadde fått mer tid, men vi har fire kamper og forhåpentligvis kan jeg holde denne fantastiske klubben i Premier League.



Gracia overtok etter Jesse Marsch i slutten av februar, men resultatene har ikke innfridd.

Javi Gracia er ferdig som Leeds-manager etter kun to måneder i jobben. Foto: TONY OBRIEN

– Vi takker Javi og hans team for innsatsen under disse vanskelige omstendighetene, skriver Leeds i pressemeldingen.



Tirsdag kom også meldingen om at Victor Orta er ferdig som sportsdirektør i Leeds. Orta har hatt jobben siden 2017.



– Jeg er oppriktig lei meg for måten dette kapittelet avsluttes på ettersom Victor har vært ansvarlig for noen av de beste øyeblikkene i min tid som eier av Leeds. Likevel er det åpenbart at det er på tide å endre retning, og derfor er vi kommet til enighet om at Victor forlater klubben, sa Leeds-eier Andrea Radrizzani i pressemeldingen.



Leeds har kun tatt ett poeng på de fem siste kampene i Premier League og ligger rett over nedrykksstreken med 30 poeng - samme poengsum som Nottingham Forest på nedrykksplass.

Allardyce tar over

Allardyce var på plass på Leeds treningsfelt onsdag og leder laget mot Manchester City førstkommende lørdag.

Å redde nedrykkstruede Premier League-klubber etter å ha blitt ansatt midt i sesongen har Allardyce klart tidligere i blant andre Sunderland, Blackburn og Crystal Palace.



The Athletic skriver at Leeds har tro på at «Big Sam» kan bli redningsmannen som sørger for at de holder Premier League-plassen med fire kamper igjen av sesongen.

Allardyce har vært uten jobb siden han mislyktes i å redde West Bromwich fra nedrykk i 2020-2021-sesongen.

Det var riktignok første gang Allardyce rykket ned fra Premier League. I løpet av karrieren har han ledet Bolton, Newcastle, Blackburn, West Ham, Sunderland, Crystal Palace og Everton på øverste nivå i England.