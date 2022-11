Glazer-familien åpner for å selge Manchester United

Manchester United kan bli solgt, melder Sky News tirsdag kveld.

Manchester United bekrefter senere på kvelden at de er i «en prosess for å utforske strategiske alternativer.»

Glazer-familien undersøker mulighetene for å få solgt den engelske storklubben, og en offentliggjøring av planene skal vært nært forestående.

De amerikanske eierne skal være på utkikk etter investorer, men det kan ende med et salg av hele klubben, skal man tro Sky News, som melder at det også kan ende med at familien beholder klubben.

Glazer-protest utenfor Old Trafford

– Det er godt nytt for fansen, som har ønsket dette lenge. Det er fordi Glazer-familien ikke har hatt spesielt store sportslige ambisjoner, og det er det eneste supporterne tenker på. Slik bør det også være i Manchester United, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Amerikanerne har eid Manchester United i 17 år, men de har vært svært upopulære blant klubbens supportere. Flere ganger har det vært voldsomme protester fra Manchester United-tilhengere.

– Siden Glazer-familien har kommet inn, har klubben steget enormt i verdi parallelt med at laget ikke har gjort det veldig bra, sier Stamsø-Møller, som ikke er overrasket over at Glazers jakter på investorer.

Ronaldo utfordret: Knekker sammen av resultatet

– Vi har kanskje sett signalene. Ed Woodward, som gjorde Manchester United til omtrent rekordgod butikk, har forlatt klubben. Derfor kunne man ane at de ønsker en ny retning, og at man rett og slett ønsker å selge klubben. For summene de kan selge klubben for nå, kan de cashe inn og være veldig godt fornøyde. Jeg ser på det som vinn-vinn for alle, sier Stamsø-Møller.

Glazer-familien betalte i underkant av én milliard kroner i 2005. På New York-børsen tirsdag var Manchester United verdt drøyt 22 milliarder kroner, men Sky News henviser til rapporter om at Glazer-familien vil kreve minst 60 milliarder kroner for klubben.

Et salg av en mindre del av klubben til en ekstern investor skal gi etterlengtede midler til ombygging av Old Trafford, skriver Sky News.

Nylig ble det kjent at også Liverpool Football Club er til salgs av eierne i Fenway Sports Group. Tidligere i år ble også Chelsea FC solgt fra Roman Abramovitsj til Todd Boehly.