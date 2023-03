Gir Liverpool favorittstempel i serieavslutninga

Liverpool har hatt fire strake Premier League-kampar utan å sleppe inn mål. No meiner TV 2s fotballekspert at dei raude er favorittar i kampen om Champions League-plass.

– Dei har klart å konsentrere seg og fått orden på det defensive, berre ikkje i den viktigaste kampen, seier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Han viser til åttedelsfinalen i Champions League, der Real Madrid snudde 0-2 til 5-2 på Anfield førre veke.

I dei fire siste kampane i Premier League har Liverpool derimot vist seg fram frå ei betre side. Det vart ein 2-0-siger mot Everton på heimebane og 2-0 mot Newcastle borte helga etter.

Etter audmjukinga mot Real Madrid, vart det 0-0 mot Crystal Palace på Selhurst Park og etterfølgt av gårsdagens 2-0-siger mot Wolverhampton.

EKSPERT: TV2s fotballekspert, Simen Stamsø-Møllerm, har framleis trua på at Liverpool blir blant topp fire i ligaen.

Dermed har dei spelt fire kampar på rad i ligaen, utan å sleppe inn eit einaste mål. Stamsø-Møller meiner det er ei spesiell årsak til dette.

– Dei har vore solide i det siste og det at Virgil van Dijk er tilbake frå skade har mykje å seie. Han er ein av dei aller beste forsvarspelarane og er sjølvsagt ein nøkkelspelar for Liverpool, seier han.

– Er det flaks at dei ikkje har sloppe inn mål dei siste Premier League-kampane?

– Det er ikkje berre flaks, nei. Det hjelper veldig å ha ein av verdas beste keeper. Alisson er god på reine duellar. Det kan vere flaks, men det er óg ein kvalitet.

HYLLES: Liverpool-målvakt Alissson Becker, her med manager Jürgen Klopp.

– Bør klare topp fire

Liverpool ligg no på 6. plass på tabellen med 39 poeng.

Dei er seks poeng bak Tottenham på 4. plass og har éin kamp mindre spelt. Stamsø-Møller meiner Klopp og gjengen framleis er favorittar til å sikre seg CL-plass til neste sesong.

– Tottenham svinger for mykje og det har tatt for lang tid til at vi kan stole på dei. I tillegg får Liverpool spelarar tilbake frå skade ein etter ein, seier han.

– Kva med Newcastle som ligg eit poeng over Liverpool med éin kamp mindre spelt?

– Dei har absolutt brukbare sjanser, men Liverpool bør ta fjerdeplassen sjølv om dei er like gode.

– Operasjon unngå Conference League

Formendringa har også blitt lagt merke til av engelske journalistar. Paul Gorst skriv i Liverpool Echo at det ser ut til at Liverpool har fått ryggrada tilbake:

«Etter å ha gått frå åttande til sjuande til sjetteplass i løpet av de siste dagane, har Liverpool sin framgang vore inkrementell de siste vekene, og etter å ha samla ti poeng frå dei siste 12 som vart tilbudt etter den grufulle ettermiddagen på Molineux førre måned, begynner dei raude å sjå oppover med ein reell hensikt. Fire påfølgande baklengsmål tydar også at dei har fått ryggrada tilbake, kanskje i den mest beleilege perioden».

Telegraph-journalist Chris Bascombe har gitt namnet til Virgil Van Dijk og Mohamed Salah sitt viktige Liverpool-oppdrag for «operasjon unngå Europa Conference League»:

«Med to av deiras mest betimelege og nødvendige bidrag for sesongen, viste Liverpool-duoen at dei er klare for utfordringa med å redde ein elendig kampanje».

Han skriv vidare:

«Med respekt, Salah og Van Dijk signerte ikkje nye langsiktige kontraktar for å flørte med UEFA s tredje lag og møte FC Vaduz frå Liechtenstein eller Armenias FC Pyunik, framleis ei realistisk moglegheit neste sesong trass i at dei vinn over Wolverhampton Wanderers».

Spelarane blir eldre

Klopp sine menn er som natt og dag frå førre sesong, der dei spelte alle kampar dei kunne og vann to av fire medaljemoglegheitar.

– Det er fleire spelarar som har blitt eldre, det merkar ein frå sesong til sesong. Det gjeld spesielt midtbanespelarane til Liverpool, seier Stamsø-Møller.

Han fortel vidare at fleire lag har no blitt gode på det Liverpool hadde eit fortrinn tidlegare.

– Intensiteten, energi og løpskrafta har andre lag blitt gode på og Liverpool er ikkje lengre best, seier han.

Derby-oppgjer

Til helga får Liverpool besøk av Manchester United på Anfield.

– Den ser jamn ut på papiret. Det er veldig lenge sidan det har vore eit derby der dei er så jamngod, seier TV 2s fotballekspert.

Han synest det er vanskeleg å spå utfallet av kampen.

– Den er meir open enn på lenge. United er i flytsona og så får vi sjå om Liverpool ønsker å ta revansje, seier Stamsø-Møller.