Gigantene sikler etter vidunderbarn til minst 1,5 milliarder

BRENNHET: Floria Wirtz (foran) herjer for Bayer Leverkusen. Her jubler han med Granit Xhaka, Jonathan Tah og Jonas Hoffmann. Foto: INA FASSBENDER / AFP

Real Madrid, Bayern og Manchester City følger alle nøye med Bayer Leverkusens vidunderbarn Florian Wirtz (20), skriver Bild.

Planen er at han skal bli hos Bundesliga-lederen til minst 2025, men uansett om det blir til sommeren eller den etter: Prislappen kommer til å ligge på over 130 millioner euro.

I norsk kroner: Minst 1,5 milliarder.

Siden Carlo Ancelotti nylig forlenget med Real Madrid blir Leverkusen-trener Xabi Alonso sannsynligvis værende neste sesong. Det øker sjansen for at Wirtz-blir. Alonso har kontrakt til sommeren 2026.

Joelinton (27) har ikke kommet til enighet med Newcastle om en ny kontrakt. Med usikkerhet rundt fremtiden til brasilianeren, har Newcastle identifisert Evertons Amadou Onana (22) som et godt tilskudd til troppen, skriver Telegraph.

Emile Smith Rowe (23) har kun startet to kamper for Arsenal denne sesongen, men Nord-London-klubben har ingen planer om å kvitte seg ham. De som forhører seg blir avvist, og ifølge Mail har både Aston Villa, West Ham og Newcastle uttrykt interesse for 23-åringen.

LITE SPILLETID: Emile Smith Rowe har bare startet to kamper for Arsenal, men har mange beilere. Foto: John Walton

West Hams tekniske direktør Tim Steidten ønsker å hente Steven Bergwijn (26) fra Ajax, men kanskje bør den nederlandske landslagsspilleren tenke seg godt om før han skriver under. Football Insider hevder nemlig at manager David Moyes ikke er overbevist.

José Mourinho fikk sparken i Roma denne uken, men er neppe bekymret for å gå arbeidsledig. Ifølge Mail er han i samtaler med saudiarabiske Al-Shabab.

Ifølge Gazzetta ønsker Juventus å sikre seg Atalantas Teun Koopmeiners (25) til sommeren, men jakten kan kompliseres av at Liverpool og Newcastle har brasilianske midtbanekollega Ederson (24) i kikkerten. Bergamo-klubben ser neppe for seg å miste begge to.

Samme avis hevder AC Milan vurderer å hente RB Leipzig- og Slovenia-stjernen Benjamin Sesko (20).