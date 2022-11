Går knallhardt ut mot egen klubb: – Føler meg forrådt

Det er i et intervju med den britiske TV-personligheten Piers Morgan at den portugisiske fotballstjernen slipper ut sin frustrasjon.

– Jeg føler meg forrådt, sier Ronaldo.

Han var ikke med i Manchester United-troppen, som vant 2-1 mot Fulham søndag. Grunnen var sykdom, ifølge Manchester United-manager Erik ten Hag.

– Føler du at de prøver å bli kvitt deg?

– For å være ærlig så kan jeg kan ikke si det, jeg vet ikke. Men jeg bryr meg ikke, folk bør høre sannheten. Ja jeg føler meg forrådt og jeg føler at noen ikke ville ha meg her, ikke bare i år, men i fjor også, sier Ronaldo, gjenfortalt av den britiske tabloidavisa The Sun.

Portugiseren tar tidligere Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær i forsvar.

– For eksempel har du et interessant poeng i at en klubb som Manchester United måtte sparke Ole Gunnar Solskjær.

– De tok inn Ralf Ragnick som ingen skjønte noe av, han er ikke engang en trener. Det overrasket ikke bare meg, men hele verden.

Foto: Alberto Lingria

Om ten Hag: – Jeg har ikke respekt for ham

37-åringen skapte oppstyr da han ruslet inn i spillertunnelen før kampen mot Tottenham var over. Han nektet å bli byttet inn.

Ronaldo ble vraket til kamptroppen mot Chelsea i neste kamp.

Nå slår han tilbake mot nederlenderen.

– Jeg har ikke respekt for ham, fordi han viser ikke respekt for meg. Hvis du ikke har respekt for meg, kommer jeg aldri til å respektere deg.

I forrige helgs Premier League-kamp borte mot Aston Villa ga nederlenderen kapteinsbindet til Ronaldo. Da satt Harry Maguire på benken, mens Bruno Fernandes var suspendert.

Foto: Mark Pain

– Jeg synes fansen skal få vite sannheten

Men hvorfor går mannen med over 300 kamper for Manchester United, så hardt ut mot egen klubb?

Grunnen er enkel, ifølge Ronaldo.

– Jeg synes fansen skal få vite sannheten. Jeg vil det beste for klubben, det er derfor jeg kom hit. Jeg elsker Manchester United, jeg elsker fansen, de er alltid ved min side. Men hvis de vil gjøre ting annerledes, må de endre mange, mange ting.

– Fansen er alt for meg, det er derfor jeg gjør dette intervjuet, fordi jeg mener det er riktig tidspunkt å fortelle om mine tanker, legger han til.