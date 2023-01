Går glipp av toppkamp: – Mister en av våre beste

Casemiro var involvert på flere måter da seieren glapp på overtid for Manchester United.

Crystal Palace – Manchester United 1-1

Manchester United styrte mot sin femte strake ligaseier etter mål fra Bruno Fernandes, men en lekker frisparkperle fra Michael Olise på overtid gjorde at seieren glapp.

– Vi er ikke fornøyd med uavgjort. Vi burde satt sjansene våre og avgjort kampen, sier Fernandes til Sky Sports.

– Vi er veldig skuffet over resultatet, men den neste kampen er ikke langt unna. Vi må fokusere på den, det er ikke mye tid til å restituere, fortsetter kapteinen.

Manchester United ligger på en foreløpig 3. plass i Premier League, à poeng med byrival Manchester City - men med en kamp mer spilt.



Opp til Arsenal er det åtte poeng, en luke som kunne blitt mindre om de vant onsdagens kamp.

Frustrert

Casemiro kom til en kjempemulighet like etter Olises utligning, men brasilianeren klarte ikke å sette ballen mellom stengene.

– Når man slipper inn et mål ett eller to minutter før slutt er det vanskelig å reagere, selv om vi hadde en sjanse med Casemiro. Vi må lære av dette og gjøre mer for å score det andre målet sier ten Hag til Sky Sports.

Han pådro seg også et gult kort under kampen, og må stå over det viktige toppoppgjøret mot ligaleder Arsenal. Dert gjør sisteskansen David de Gea frustrert.

SÅ GULT: Casemiro mister neste kamp. Foto: Adam Davy

– Det er et stort tap for oss. Jeg forstår ikke hvorfor Arsenal ikke spiller siden vi må spille i samme uke og de ikke. Nå mister vi en av våre beste spillere, tordner de Gea.

Det var ikke de eneste hendelsene Casemiro var involvert i.

Ti minutter ut i andre omgang oppstod det en spesiell sitasjon da en banestormer gikk ut på gressmatta og tok en selfie med stjernespilleren.

Gutten gikk så rolig av banen før han ble geleidet ut av sikkerhetsvaktene.

FIKK BILDE: Banestormeren tok selfie med Casemiro. Foto: Adam Davy og Peter Cziborra

Skremmeskudd

Wout Weghorst fikk sin debut fra start etter overgangen til United, uten at han kom til de største sjansene. En heading like over mål var det nærmeste nysigneringen kom i første omgang.

Det så alvorlig ut da Lisandro Martinez ble liggende nede etter at han fikk en albue i skallen fra Jean-Phillipe Mateta. Martinez ble bandasjert av det medisinske apparatet, men Mateta slapp unna kort i situasjonen.

Etter flere minutter med medisinsk hjelp kunne Martinez fortsette å spille.

LÅ NEDE: Lisandro Martinez måtte få hjelp av det medisinske apparatet etter denne hendelsen. Foto: Peter Cziborra.

United styrte spillet, men Palace kom med et stort skremmeskudd etter 39 minutter da Edouard fikk skutt fra 20 meters hold. David de Gea måtte ut i full strekk og fikk slått ballen i tverrliggeren og over mål.

Bruno-mål

Seks minutter senere satt det for United, da Fernandes sendte bortefansen til himmels.

Et kompakt Palace-forsvar åpnet seg helt, og Rashford sendte en utsøkt pasning til Christian Eriksen på løp inn i 16-meteren. Han la 45 grader ut til Fernandes, som kontant banket inn 1-0.

I det 80. spilleminutt fikk Casemiro gult kort etter en sen takling på Zaha. Dermed mister United-stjernen toppkampen mot Arsenal søndag.

MISTER ARSENAL-KAMP: Casemiro pådro seg gult kort i kampen mot Crystal Palace og mister oppgjøret mot ligaleder Arsenal. Foto: Peter Cziborra.

På overtid scoret Olise et lekkert mål på frispark, som gjorde at Uniteds seiersrekke i serien ble brutt.

Casemiro var nær å sende United opp i 2-1 ledelse like etterpå, men utrolig nok gikk sjansen utenfor stengene.

Kampen endte 1-1.

