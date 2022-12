Gakpo klar for Liverpool – røper van Dijk-telefon

KLAR FOR PREMIER LEAGUE: Cody Gakpo (23) blir Liverpool-spiller. Foto: Alberto Pizzoli

Cody Gakpo (23) har signert for Liverpool. Manager Jürgen Klopp er strålende fornøyd med storkjøpet.

Liverpool bekrefter overgangen i sine kanaler onsdag kveld.

– Det er skikkelig gode nyheter for oss, sier Klopp, ifølge klubbens nettsider.

Han fullroser klubbens sportslige ledelse for å ha fått avtalen i land, og har stor tro på at Gakpo har en lys fremtid på Merseyside.

– Det er mye å like ved Cody. Han er bare 23 år, men har allerede mye erfaring. Han var kaptein i PSV, ble årets spiller i Nederland forrige sesong, og som mange folk har sett, hadde han et strålende VM, sier Klopp.

Nyheten kom mandag kveld da PSV i en pressemelding informerte om at de var enige med Liverpool om en overgang for den nederlandske VM-stjernen. Nå bekrefter Merseyside-klubben det samme.

– Det føles veldig bra. Jeg er veldig spent og jeg gleder meg til å begynne å trene og begynne å spille for denne fantastiske klubben, sier Gakpo til klubbens nettside.

Overgangen trer i kraft fra nyttår.

– Jeg tror dette er en flott klubb for meg å komme til og skal vise hva jeg kan gjøre for å hjelpe laget til å oppnå enda vakrere øyeblikk enn de allerede har gjort de siste årene, sier 23-åringen.

Van Dijk-prat

Gakpo røper samtidig at han har snakket mye med landsmannen Virgil van Dijk forut for klubbskiftet som nå er en realitet.

– Vi har snakket mye på telefon de siste dagene. Han fortalte meg at dette var den rette endringen for meg når det gjelder å utvikle meg og bli en bedre spiller, sier Gakpo.

– Han sa at klubben er kjempestor, men også som en familie. Det er også veldig viktig for meg, fordi jeg er en familiemann. Han sa bare gode ting. Jeg er glad han er her så han kan hjelpe meg med noen ting, utdyper han.

LAGKAMERATER: Virgil van Dijk og Cody Gakpo under VM. Nå blir de lagkamerater også på klubbnivå. Foto: Piroschka Van De Wouw

Gode tall

Gakpo scoret tre mål på fem kamper for Nederland i VM, og har totalt 13 mål og 17 målgivende for PSV i alle turneringer denne sesongen.

– Jeg ser virkelig frem til å spille på Anfield. Jeg har hørt mange gode historier om stadion og atmosfæren. Jeg kan ikke vente, sier Gakpo.

– Målet mitt er åpenbart å vinne så mange titler vi kan som et lag, prestere godt, og vise verden hva vi kan gjøre som et lag og hva jeg kan gjøre som spiller.

Fotballdirektør i PSV Marcel Brands bekreftet i mandagens pressemelding at dette er en rekordovergang for klubben, men noen sum er ikke offentliggjort.

Ifølge Transfermarkt skal overgangssummen være på 42 millioner euro, altså i overkant av 438 millioner norske kroner.

Liverpool Echo melder at PSV ønsket å beholde 23-åringen frem til sommeren 2023, men trener Ruud van Nistelroooy har uttalt at det på grunn av stor interesse kunne bli aktuelt med en overgang allerede nå. «Det kommer et tidspunkt hvor du ikke kan si nei», skal PSV-treneren ha uttalt.

Gakpo får draktnummer 18 i klubben.