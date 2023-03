Fyrer løs mot United: – Trenger et spark bak

Søndag tok Manchester United seg til semifinale i FA-cupen med 3-1-seier over Fulham. Enda de røde djevlene gikk videre i turneringen, får de høre det av en av klubbens største gjennom tidene.

– United trenger et spark bak.

Ordene tilhører tidligere Manchester United-kaptein Roy Keane. Han mener at gamleklubben mot Fulham var «så dårlig at det var utrolig.»

– Jeg har mistet litt troen når jeg ser United nå. For en måned eller to siden tenkte jeg at de var skikkelig på gang. Men i de siste kampene har jeg sett noen dårlige vaner komme tilbake.

KRITISK: Roy Keane er lite imponert over hva gamleklubben har presterte mot Fulham. Foto: Mike Egerton

– Det føles litt som DNA-et deres... De har falt tilbake på gamle vaner.

Sammenlikner United med tannkrem

Carl Anka dekker Manchester United for The Athletic. Han synes Keane har et poeng, og henviser til klubbens manager.

– Om man ser på hva Erik ten Hag sier på pressekonferansene etter dårlige omganger eller kamper, så sier ten Hag at de «glemte sine egne regler,» sier Anka til TV 2.

– De har spilt dårligere de siste kampene, men det som er bra er at de likevel vinner. Vi må huske på at United har spilt flest kamper av alle toppklubber i Europa denne sesongen.

Anka spør ofte ten Hag om taktikk. Nederlenderen har innrømmet at United ikke alltid spiller fotball slik de ønsker. Ten Hag har til Anka poengtert at det er en balansegang mellom langsiktige mål om spillestil og kortsiktige mål om å vinne neste kamp.

Journalisten sammenlikner Manchester United med noe «alle» kan kjenne seg igjen i.

– Noen kjøper ny tannkrem når tuben er tom. Andre ruller den ned og skviser ut det som er igjen. Der er United nå, mener Anka.

UNITED-JOURNALIST: Carl Anka. Foto: @Ankaman16 / Twitter

Uenig med Keane: – Gir ikke helt mening

Alle deler imidlertid ikke synspunktene til Keane. Eivind Holth er journalist for Manchester United Supporters Club Scandinavia.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i det Roy Keane sier, men det er ikke alle som gjør. Det er derfor han er Roy Keane, så akkurat det er ikke så overraskende, sier Holth til TV 2, og legger til:

– Om vi ser på det han sier, så gir det ikke helt mening, om man prøver å se det store bildet.

Journalisten påpeker at de røde djevlene allerede har vunnet et trofé denne sesongen, kan vinne både FA-cupen og Europaligaen og ligger godt an til å kvalifisere seg til neste sesongs Champions League.

UNITED-JOURNALIST: Eivind Holth. Foto: united.no

– Ten Hag har ikke rotert så mye som han burde, og det ser vi resultatet av nå. Men å snakke om feil DNA basert på 90 minutter mot Fulham... Det synes jeg blir feil, fordi man må se på de 44 kampene før det også.

Holth er imidlertid enig med Keane om at United-spillerne ser slitne ut.

– Jeg lurer på hvor det skal ende når nøkkelspillere som Bruno Fernandes, Lisandro Martínez og Marcus Rashford spiller hver kamp. Kan det faktisk holde ut?

– Skulle de gå tom for bensin, så er United allerede over målstreken. De har tatt tittelen Solskjær aldri klarte, konkluderer united.no-journalisten.