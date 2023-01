Fullstendig knust etter pinlig øyeblikk

Wolverhampton tok ledelsen borte mot Aston Villa, men måtte nøye seg med 1-1 etter scoring fra Danny Ings med tolv minutter igjen av ordinær tid.

På overtid fikk Leon Bailey en utrolig mulighet til å bli matchvinner. Kantspilleren ble spilt gjennom av Ings og passerte keeper Jose Sa.

Men på blank kasse bommet jamaicaneren med høyrefoten, som er hans svake bein.

ØYEBLIKKET: Leon Baileys bom på overtid. Foto: NTB

KNAKK SAMMEN: Leon Bailey etter kampslutt. Foto: PETER CZIBORRA

På Instagram beklager Bailey for bommen til Villa-fansen:

– Jeg beklager så mye «Villans». Jeg føler meg skyldig i at vi ikke drar herfra med tre poeng i kveld. Det vil åpenbart bli vanskelig å sove i natt, men jeg vil prøve å holde hodet oppe. Takk for den gode støtten.

Aston Villa-manager Unai Emery ser på Baileys reaksjon som positivt.

– Det var en stor sjanse. Han gråt, og det er fordi han følte det var et øyeblikk han burde scoret. Han føler ansvar, og det er bra, for jeg ønsker at spillerne skal ta ansvar og være forpliktet til å gjøre sitt beste, sier Emery i et intervju vist på Viaplay.

– Han spilte veldig bra i dag, legger spanjolen til.

Målscorer Danny Ings fikk spørsmål om bommen etter kampen og brukte anledningen til å rose sin lagkamerat.

– Han har vært god for oss. Han har utrolige kvaliteter og fart. Han scorer ni av ti ganger på den, så den neste sitter rett i mål. Jeg er sikker på at den kommer fra et vanskeligere hold, sier Ings i et intervju vist på Viaplay.

Det var den siste store muligheten i kampen og 25-åringen la seg ned på gresset tydelig preget. Han fikk etter hvert trøst fra sine lagkamerater.

Daniel Podence scoret for Wolves, som bare har Southampton under seg på tabellen.

Tottenham spilte samtidig onsdag kveld. To mål fra Harry Kane og scoringer fra Heung-Min Son og Matt Doherty sørget for 4-0 i byderbyet mot Crystal Palace.

Øvrige resultater:

Southampton - Nottingham 0-1

Leeds - West Ham 2-2