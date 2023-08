Fulham rystet Arsenal – Saka med kjempetabbe

Arsenal - Fulham 2-2 (0-1)

Arsenal hadde store sjanser helt til siste sekund, men det endte med poengdeling mot Fulham som måtte avslutte kampen med ti mann.

– Det er alltid tøft å spille mot Arsenal, men vi prøvde å vinne kampen. Det viktigste er innsatsen vi viste helt til slutt, selv med ti mann, sier Fulhams Joäo Palhinha til BBC.



Etter to seire endte sesongens tredje kamp med poengdeling for titteljaktende Arsenal.

– Det var prestasjoner som dette, på hjemmebane, mot slutten av sesongen som kostet Arsenal tittelen forrige sesong. Dette var skuffende for dem og de er nødt å lære av det, sier tidligere Arsenal-spiller Martin Keown som gjest i Final Score.



Kjempetabbe

Fulham sjokkerte Arsenal og tok ledelsen før minuttet var spilt på Emirates Stadium.

Scoringen var et resultat av en stor tabbe fra Bukayo Saka som spilte ballen hjemover - uten noen Arsenal-spillere i nærheten. Andreas Pereira snappet opp ballen og sendte av gårde et skudd mot det nærmeste hjørnet.

SCORET ETTER MINUTTET: Andreas Pereira utnyttet Bukayo Saka sin tabbe og sendte Fulham i ledelsen. Foto: Frank Augstein

En Aron Ramsdale langt ute rakk ikke bort, og det stod 0-1 til Fulham. Det ble også pauseresultatet.

Gjorde det godt igjen

Arsenal pushet på for utligning etter hvilen, og i det 67. minutt fikk vertene straffe etter at Fábio Vieira ble tatt av Kenny Tete innenfor 16-meteren.

Saka, som måtte ta den største delen av skylden for at Arsenal lå under etter minuttet spilt, gjorde det godt igjen og sørget for 1-1.

Minutter senere fosset Arsenal i angrep og Eddie Nketiah satte inn 2-1 etter innlegg fra Vieira.

Det så ut til å bli noen tunge sluttminutter for Fulham da Calvin Ughelumba fikk sitt andre gule kort for dagen og ble sendt i garderoben i det 84. minutt.

Men med ti mann slo Fulham tilbake da Joäo Palhinha sørget for 2-2. Det ble også sluttresultatet.

