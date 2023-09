«Fryktløs» Oscar Bobb hylles: – Hører hjemme på dette nivået

Newcastle - Manchester City 1-0

Etter å ha fått flere innhopp for Manchester City denne høsten, fikk Oscar Bobb sjansen fra start i Ligacupen borte mot Newcastle.

Det endte cupexit etter at Alexander Isak scoret kampens eneste mål like etter pause, men gamle City-helter er mektig imponert over Bobb.

– Oscar forstår hva Guardiola ønsker, og han er så komfortabel. Det vil alltid være press og nervøsitet for en unggutt som kommer inn på laget, men han er så komfortabel, sier tidligere City-spiss Shaun Goater på klubbens egen direktesending fra kampen.

FØRSTE START: Oscar Bobb debuterte som innbytter tidligere denne sesongen. Mot Newcastle fikk nordmannen sin første kamp fra start. Foto: Lee Smith / Reuters / NTB

Lokalavisen Manchester Evening News ga Bobb sju på børsen etter de første 45 minuttene. Ingen hadde høyere karakter enn Bobb.

– Alltid livlig, skriver avisen om Oslo-gutten.

Pep Guardiola lot Bobb være på banen hele kampen. Erling Braut Haaland var med til St. James' Park, men ble sittende på benken.

Manchester Evening News gir Bobb sju på børsen også etter kampen. Kun etablerte Mateo Kovacic og Nathan Aké har like høy karakter.

– En liten Messi i spillestilen

– Bobb har ventet tålmodig på muligheten, og han tok den med begge hender, skriver lokalavisen.



– Newcastle prøvde å vippe ham av pinnen, men han svarte med upåklagelige fotarbeid og driv. Han ble markert ut i andre omgang. Her kan City sitte på en diamant, fortsetter børsvurderingen.



– Han er fryktløs

Tidligere Manchester City-spiss Paul Dickov mener Bobb er klar for å spille en større rolle for City.

– Men han må være tålmodig, sier skotten.



– Han ser så komfortabel ut. Det er ikke arroganse, men det ser ut som han tenker at han hører hjemme på dette nivået. Det må være så vanskelig for en unggutt, sier Dickov på Citys direktesending.



HYLLER BOBB: Paul Dickov er imponert over Oscar Bobb. Foto: Charles Rex Arbogast / AP / NTB

– Jo mer spilletid, jo mer selvtillit vil han få. Han må fortsette å utvikle seg med kvalitetsspillere rundt seg. Jeg er veldig glad på hans vegne, sier Goater.



Allerede før kampstart snakket de om sin beundring for unge Bobb.

– Han ser veldig spennende ut. Han er fryktløs, sier Dickov.



– Jeg elsker å se hvordan han sklir forbi motspillerne, sier Goater.



ROSER BOBB: Shaun Goater var fornøyd med at Oscar Bobb fikk sjansen fra start av Pep Guardiola mot Newcastle. Foto: Ian Hodgson / Reuters / NTB

– Veldig uselvisk

Manchester Evening News mener at Bobb burde skutt fremfor å se etter lagkompisene da han fikk sjansen et par ganger før pause.

– Veldig uselvisk fra Bobb, sa tidligere Sunderland- og Wolverhampton-spiller Don Goodman på Sky Sports.

På tirsdagens pressekonferanse var Pep Guardiola åpen om at han vurderte å gi Bobb muligheten fra start.

– Han må være seg selv. Vi kjenner ham, og det betyr ikke noe hvordan han leverer, men han må prøve å være seg selv på best mulig måte, sa Manchester City-manageren.

Et skår i gleden for Newcastle var at målscorer Alexander Isak måtte ut med skade i andre omgang.