Fristen går ut i dag: – Frykter fansen blir splittet

Fredag utløper fristen for å legge inn bud på Manchester United.

Torsdag kveld melder Sky Sports at den qatarske kongefamilien har lagt inn et bud på om lag 62 milliarder kroner.

Ifølge Bloomberg er dette det første budet i det som nyhetsbyrået venter kommer til å bli en budkrig om eierskapet i Manchester United.

Glazer-familien skal ønske minst nettopp 62 milliarder kroner for å selge Manchester United, men Qatars kongefamilie skal være motvillige til å betale overpris for den engelske storklubben.

Sky Sports skriver at også investorer i USA og Saudi-Arabia kommer til å by på Manchester United. Det samme er det ventet at engelske Jim Ratcliffe fra Ineos-gruppen kommer til å gjøre. Budene fra Qatar og Saudi-Arabia er de eneste som ikke krever lån, melder Sky Sports.

– De byr det som skal til

Journalist i United.no, Bjarte Valen, tror United-fansen var storfornøyd da de forsto at klubben var på vei mot salg. Men etter kort tid skal ha forstått hva det realistiske utfallet var av å få nye eiere.

– Fansen skjønte raskt at det ikke er mange investorer som har 50-60 millarder å bruke på klubben. I Qatar og Saudi-Arabia har de pengene. Er de interesserte og villige, byr de det som skal til. Men de har en helt annen motivasjon enn det amerikanske eiere for eksempel har, sier Bjarte Valen til TV 2.

Med en annen motivasjon, snakker han om at potensielt nye eiere fra Midtøsten, tar over klubben for sportsvaskings-formål, kontra å tjene penger på klubben.

Valen tror videre det er mer sannsynlig at de nye eierne vil være fra Qatar eller Saudi Arabia, enn at engelske Jim Ratcliffe tar over.

– Ratcliffe hadde vært bra å få inn, men jeg tror han er en outsider. Som eier ville han ikke nødvendigvis ha spyttet mest penger inn i klubben, men han hadde vært lydig overfor fansen. Han hadde også møtt opp på Old Trafford og hatt dialog med supporterne. Det har ikke Glazers gjort, som har irritert fanbasen, mener Valen.

UPOPULÆRE HOS FANSEN: Glazer-familien ser ut til å være på vei ut av Manchester United. Her er de under en sjelden visit på Old Trafford. Foto: JON SUPER

Med et potensielt oppkjøp fra Midtøsten, er journalisten redd for at det skal skje en splitt hos supporterne, slik som skjedde for 17 år siden.

– Om det blir opptøyer er vanskelig å spå, siden det er så mange ulike meninger. Men det jeg er mest redd for er at fansen blir splittet, slik som skjedde da Glazers tok over. Mange tok da et standpunkt på at de aldri skulle møte på Old Trafford igjen, og det har de heller ikke gjort siden, forteller han.

Sportsnyhetene: Rashford-show mot Barcelona

Menneskerettighetsorganisasjonen FairSquare har ifølge The Athletic henvendt seg til Det europeiske fotballforbundet (Uefa) for å be dem gripe inn og stanse oppkjøpet fordi Qatar Sports Investments allerede eier Paris Saint-Germain.

– En grunnleggende studie av Qatars politiske og økonomiske system demonstrerer sterkt umuligheten av at ethvert Qatar-konsortium kan bevise seg uavhengig av statlig innflytelse, og dermed atskilt fra eierskapet til PSG, skriver FairSquare til Uefa.

Emiren av Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani, var på plass i Paris da hans PSG tapte 0-1 for Bayern München tirsdag kveld. Foto: CHRISTIAN HARTMANN / REUTERS

Dersom noen eier flere klubber, tillater Uefa-reglementet at kun én av klubbene deltar i Champions League. Sky Sports skriver at dette er grunnen til at den qatarske kongefamilien byr på Manchester United, da det er Qatar Sports Investments som eier Paris Saint-Germain.

Dersom den qatarske kongefamilien lykkes med å kjøpe Manchester United, har de ifølge Sky Sports planer om å gjøre store investeringer i spillerstallen, samt på Old Trafford og i Manchester by.

Amerikanske Todd Boehly kjøpte Chelsea for nærmere 50 milliarder kroner i fjor. En betydelig sum av dette skulle brukes til å investere i blant annet stadion, akademiet, kvinnelaget og treningsanlegget.