Fotballryktene: Tyskland sikler: – Desperate

Ting begynner å røre seg på overgangsfronten og Jürgen Klopp har nok et ønske om å styrke stallen, etter en sur femteplass forrige sesong.

Den britiske avisen The Athletic skriver at tysklands landslag er «desperate» etter Liverpool-manageren.

Det skjer etter at nåværende landslagssjef, Hansi Flick, gikk på et stygt 0-2-tap mot Colombia på hjemmebane tirsdag.

Tyske Bild skrev i etterkant at Flick burde fjernes etter kun fire seire på 16 kamper.

Sportskommenator Matthias Brugelmann skriver:

«Jürgen Klopp, det tyske forbundet må kjempe for ham med alt de har. Klopp vil lede Tyskland til EM med eufori».

Gazzetta dello Sport melder at Juventus har sattt en prisantydning på 52 millioner pund for Federico Chiesa og at Liverpool er interessert.

De får likevel motstand fra Bayern München og PSG, skriver nettstedet. Birmingham Mail melder at også Aston Villa er med i kampen.

Se en av Chiesas perler i EM:

Chiesa herjet i EM 2020 (2021) og var en av de viktigste spillerne som ledet Italia til topps i mesterskapet.

David de Gea har hatt en varierende sesong for Manchester United og er forventet å forsvinne ut dørene denne sommeren, ifølge engelske medier.

Som erstattere nevnes Brentfords David Raya (27), Inters Andre Onana (27) og Porto-keeper Diogo Costa (23).

Det er Sky Sports som omtaler Raya og Costa som alternativer til Uniteds nye nummer en.

IMPONERT: David Raya var god for Brentford i sesongen som var. Foto: Mike Egerton

Nettstedet 90 min hevder klubben jakter en avtale med Onana, som tapte Champions League-finalen mot Erling Braut Haalands Manchester City.

I den lyseblåe delen av Manchester har ikke Kalvin Phillips fått sesongen han ønsket seg. 27-åringen skal nå være et mål for Bayern München, ifølge Bild.

West Ham forventer et tredje bud fra Arsenal på rundt 100 millioner pund for midtbane-profil Declan Rice, skriver Daily Mail.

Det vil føre til at en av vinduets store overgangssagaer vil gå mot slutten, melder avisen.

Tottenham har et ønske om å signere Fulhams engelske midtstopper Tosin Adarabioyo, melder Football Insider.