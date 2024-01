Fotballryktene: Spår stjerne-exit etter Klopp-sjokket

Jürgen Klopps farvel til Liverpool kan bety flere stjerner ut. Les lørdagens fotballrykter her!



Fredag kom sjokknyheten rundt Jürgen Klopps kommende Liverpool-avgang. Nå skriver Talksport at Anfield-klubben må forberede seg på flere dårlige nyheter. Virgil van Dijk, Mohamed Salah og Trent Alexander-Arnold blir nevnt som spillere som kan forsvinne fra klubben etter tyskerens avgang.

De tre stjernene har alle vært nøkkelspillere under Klopps ledelse. Trioen har alle kontrakter ut neste sesong.

Telegraph skriver at Liverpool foreløpig ikke har en klar kandidat til å ta over etter suksessmanageren. Avisen skriver at klubben først vil få på plass en ny sportssjef.

The Times melder at Xabi Alonso, Roberto De Zerbi og Ange Postecoglou er blant de heteste navnene til å ta over managerjobben.

Chelseas Conor Gallagher har vært en av Pochettinos mest betrodde menn denne sesongen, men det verserer stadig rykter om et mulig salg. Ifølge Football Insider vil Tottenham bla opp over 1 milliard kroner for 23-åringen.

José Mourinho er arbeidsledig og er koblet til Napoli-jobben. Nå hevder Marca at ikke kommer til å ta over Serie A-klubben.

En annen ledig manager på markedet er Zinédine Zidane, Ifølge L'Equipe har den tidligere storspilleren fått muligheten til å ta over Algeries landslag, noe han takket nei til.

Napolis president har uttalt at Victor Osimhen kommer til å forlate klubben i sommer. Både Manchester United og Chelsea skal være svært interesserte i stjernespissen. Det skriver både Manchester Evening News og Teamtalk.

Brighton er ute etter å forsterke seg før vinduet stenger. Kiernan Dewsbury-Hall, som tidligere har vist at han holder PL-nivå for Leicester, skal være i samtaler med sørkystklubben. Det skriver Sky Sports.

Ifølge Athletic er også Brentford, Arsenal og Fulham interesserte i 25-åringen.