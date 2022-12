Fotballryktene: – Spansk stjerne kan gå gratis til Premier League

Premier League-fotballen ruller igjen - og det på selveste Boxing Day! Det skjer også ting på ryktefronten nå som overgangsvinduet straks åpner igjen.

Den spanske playmakeren Isco er klubbløs etter at Sevilla-kontrakten ble terminert. 30-åringen skal være ønsket av flere Premier League-klubber, men interessen fra USA er også stor. Ifølge AS skal LA Galaxy ligge godt an i kampen om teknikeren.

Gabriel Martinelli nærmer seg å skrive ny kontrakt med Arsenal. Det melder Fabrizio Romano.

Philippe Coutinho fikk en pangstart i Aston Villa, men så stoppet det litt opp. Nå hevder Football Insider at klubben er klare for å selge brasilianeren.

En annen som kan være på vei bort fra samme klubb er Argentinas keeperhelt Emiliano Martinez. Fichajes melder at Villa-manager Unai Emery har lyst til kvitte seg med den eksentriske målvakten. Treneren har uttalt at han ikke var imponert over keeperens oppførsel under VM.

Atlético Madrid skal være enige om de personlige betingelsene med Leicesters Caglar Soyuncu. Hans kontrakt med PL-klubben går ut til sommeren, men det kan bli en overgang allerede i januar.

West Hams midtbanestjerne Declan Rice har lenge vært koblet til storklubber. Nå skriver The Athletic at Chelsea ligger best an når Rice kun har 18 måneder igjen av sin kontrakt med The Hammers. 23-åringen har tidligere vært en del av Chelsea-akademiet.

Josko Gvardiols storspill i VM har ført til en stor interesse. Nå skriver Football London at Chelsea vil hente den maskerte kroaten, men det blir ikke billig. Dersom overgangen blir en realitet, vil 20-åringen fra RB Leipzig bli tidenes dyreste forsvarsspiller.

Liverpool og Tottenham skal begge være ute etter Inter-spiller Milan Skriniar. Det skriver Teamtalk. Det skal også være interesse fra flere Premier League-klubber.

Atlético åpner for å låne ut Joao Felix. Det hevder Mirror. Spanjolene skal være villige til å sende 23-åringen på lån til en Premier League-klubb, så lenge klubben tar seg av lønnskostnadene. Både Manchester United og Arsenal blir nevnt som mulige destinasjoner.