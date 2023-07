Fotballryktene: – Sjokkretur for stjerne

Alexis Sánchez er på vei tilbake til England og Premier League. Les torsdagens fotballrykter her!

Alexis Sánchez var en av Arsenals største stjerner før han fikk et langt mindre vellykket opphold i Manchester United. Siden den gang har chileneren spilt for Inter og Marseille, men nå kan det gå mot en retur til Premier League.

Ifølge The Sun skal 34-åringen være klar for å akseptere et lukrativt tilbud fra Nottingham Forest.

Angriperen, som nå er klubbløs, scoret 14 mål på 35 kamper i Ligue 1 forrige sesong,

Romelu Lukaku har ikke deltatt på Chelseas USA-turné så langt i påvente av en overgang. Nå skriver Calciomercato at Juventus-representanter har dratt til England for å forhandle frem en låneavtale for spissen.

Onsdag kom rapportene om at Kylian Mbappé ikke var interessert i å møte Al-Hilal for å snakke om en overgang. Kilder tett på franskmannen blir mer og mer overbevist om at Mbappé vil dra til Real Madrid neste år. Det skriver Telegraph.

Den saudiarabiske klubben kommer nok til å hente flere stjerner uansett. Ifølge Fabrizio Romano nærmer klubben seg PSGs Marco Verratti.

Flere klubber har vist interesse for Tottenhams Giovani Lo Celso, men det kan være til ingen nytte. Den nye Spurs-sjefen Ange Postecoglou sier til Evening Standard at han ikke har noen intensjoner om å selge argentineren.

Flere London-klubber er ute etter Chelseas Connor Gallagher, men ifølge Daily Mail er engelskmannen fast bestemt på å bli værende på Stamford Bridge.

Liverpool fikk sitt første bud på Romeo Lavia avslått, men klubben skal være klar for å komme med et forbedret bud til Southampton. Det skriver Athletic.

Samtidig skriver The Times at Liverpool nå vil akseptere et bud på omtrent 520 millioner kroner fra Al-Ittihad for Fabinho.

Det tidligere stortalentet Renato Sanches ser ut til å havne i italiensk fotball. Ifølge L'Equipe vil portugiseren lånes ut fra PSG til Roma kommende sesong.