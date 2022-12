Fotballryktene: – Setter fyr på Arsenal-ryktene

Liverpool tok innersvingen på Manchester United og er enige med PSV om en overgang for VM-stjerneskuddet Cody Gakpo. Jürgen Klopp var en svært sentral brikke da avtalen ble gjort. Han gjorde det klart overfor styret at klubben trengte en ny offensiv spiller på grunn av skadesituasjonen i klubben. Selv om Gakpo bare er en offisiell bekreftelse unna, ligger ikke Merseyside-klubben på latsiden. Jude Bellingham er fortsatt Liverpools førsteprioritet, skriver Daily Mail.

Manchester United har mistet Cristiano Ronaldo, og manager Erik Ten Hag er på jakt etter en angrepsspiller. Flere britiske medier skriver at permanente overganger neppe blir aktuelt i dette overgangsvinduet. Noe av grunnen er at Glazer-familien ser etter potensielle kjøpere, noe som hemmer klubbens handlingskraft. Ifølge Daily Mail er Manchester United derfor interessert i å hente spillere på lån.

Arsenal har lagt inn bud på en av høstens store Champions League-kometer, Sjakhtars briljante midtbanespiller Mykhailo Mudryk. Klubbene forhandler om pris, men det er liten tvil om at Mudryk ønsker seg til London.

Sent mandag la han ut en video på Instagram der det kommer frem at han brukte kvelden til å kikke på oppgjøret mellom Arsenal og West Ham. Arsenal har lagt inn et bud på rundt 416 millioner kroner ifølge tranferguruen Fabrizio Romano. Inkludert klausuler vil prisen stige til rundt 620 millioner kroner. Men den ukrainske klubben krever mer.

Chelsea vurderer å legge inn et bud på Atletico Madrids angriper Joao Felix. I første omgang er det aktuelt at 23-åringen kommer på lån i januar, skriver Daily Telegraph. Da vil det i så fall inkludere en klausul som gjør at Chelsea vil få muligheten til å gjøre overgangen permanent i januar.

West Ham er i trøbbel og ligger utsatt til i Premier League. 16. plass - kun ett poeng over nedrykksstreken - er et langt steg tilbake sammenlignet med fjoråret. Den svake sesongen øker sannsynligheten for at klubbens attraktive spillere - med Declan Rice i spissen - ser seg om etter andre muligheter. David Moyes gjør det klinkende klart at West Ham på ingen måte vil legge seg på rygg og slippe Rice til sommeren. Moyes sier han fortsatt håper at klubben kan klare en Champions League-plass og vil kjempe for å beholde Rice.

Ajax har tatt kontakt med Brentford for å sjekke ut muligheten for å kjøpe keeper David Raya, skriver AS. En overgang i januar kan være aktuelt.

Everton er én av flere klubber som snuser på Manchester Uniteds Anthony Elanga, skriver Daily Mail. Ifølge avisen er Elanga bekymret fordi han har havnet bak Alejandro Garnacho i køen.