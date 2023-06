Fotballryktene: – PL-giganter i dragkamp

Både Harry Kane og Declan Rice er på flyttefot denne sommeren. Her fra fjorårets VM. Foto: Nick Potts

Declan Rice skal selges fra West Ham. Og Xavi-beskjed kan bety at Neymar havner i England. Les fredagens fotballrykter her!

Få siste nytt i TV 2s overgangssenter her!



Denne uken ledet Declan Rice West Ham til seier i Conference League. Nå har klubben slått seg til ro med at kapteinen må selges til en større klubb. Det er ikke sikkert Rice må dra særlig langt, for ifølge Telegraph er det Arsenal som leder an i kampen om 24-åringen.



Hans tidligere klubb Chelsea kommer også til å prøve seg. England-spilleren spilte for blåtrøyene helt til han ble frigitt som 14-åring.

Neymar er på vei bort fra PSG. Manchester United og Barcelona er blitt nevnt som mulige klubber, men nå kan det se ut til at katalanerne ikke er interesserte. Ifølge Mirror sier Barca-sjef Xavi at klubben har andre prioriteringer og at klubben ikke har noen planer om å hente tilbake sin gamle stjerne.

En som kan forsvinne fra Vest-London er Mateo Kovacic. Ifølge Fabrizio Romano har midtbanestjernen være enig med Manchester City om de personlige betingelsene.

Der kan han bli erstatter for Ilkay Gündogan. Tyskerens kontrakt løper straks ut, og nå har også PSG kastet seg inn i kampen om 32-åringen. Det skriver L'Equipe.

Khepren Thuram skal ha kommet til muntlig enighet med Liverpool om de personlige betingelsene. Det skriver Football Transfers.

Overgangssagaen om Harry Kane kan se ut til å bli langvarig. Både Manchester United og Real Madrid er svært interesserte i Spurs-spissen. Ifølge Marca vil ikke Daniel Levy selge til Manchester United.

Tottenham kan fort få mye penger å rutte med. Og deres hovedobjekt skal være James Maddison som nylig rykket ned med Leicester. Det skriver Telegraph.

Newcastle vil raide flere av nedrykksklubbene. Den CL-klare klubben er interesserte i Tyler Adams fra Leeds og Harvey Barnes fra Leicester. I tillegg er de også med i kampen om Maddison. Det melder Telegraph.

Aston Villa kan få en hektisk sommer når Unai Emery skal få hente spillere til Villa Park. Ifølge Birmingham Mail skal spillere som Giovani Lo Celso, Youri Tielemans og Pau Torres være mulige forsterkninger.