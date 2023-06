Fotballryktene: PL-gigantene står i kø for å sikre seg supertalentet

Arsenal får konkurranse om Kai Havertz, mens Chelsea er enig med angriper. Les lørdagens fotballrykter her.

Mye tyder på at det vil skje en del på Stamford Bridge i sommer. Nå melder The Athletic at Villarreal-angriper Nicolas Jackson er enig med London-klubben om en kontrakt.

21-åringen har en utkjøpsklausul på drøyt 400 millioner kroner.

TIL CHELSEA? Nicolas Jackson skal være enig med London-klubben. Foto: JOSE JORDAN

En som er på vei ut er Kai Havertz. Chelsea har avslått Arsenals åpningsbud, men samtalene fortsetter og Havertz ønsker å flytte på seg, skriver The Athletic.

Så spørs det om Nord-London-klubben makter å gjennomføre handelen. Ifølge tyske Sky Sport har Bayern nå kastet seg inn i kampen om Havertz.



Apropos Bayern, så er Julian Nagelsmann fortsatt arbeidsledig etter å ha fått sparken i vår. Han har nå vært i samtaler med PSG, men ifølge L'Equipe har partene blitt enige om at avstanden er for stor til at tyskeren flytter til Paris.

Midtbane-supertalentet Romeo Lavia imponerte stort gjennom Southamtons nedrykkssesong, og nå står storklubbene i kø for å sikre seg underskriften til den 19 år gamle belgieren.

Ifølge Mail er Arsenal interessert i Lavia, men de kan regne med konkurranse fra Chelsea, Liverpool og Manchester United.

Chelsea og Moises Caicedo er så å si enige om de personlige betingelsene, melder Fabrizio Romano. Ifølge The Athletic krever Brighton godt over en milliard kroner for å slippe midtbanejuvelen.

Mateo Kovacevic er på vei trippelmester Manchester City. Den 29 år gamle kroatiske midtbanestjernen forlater Chelsea for rundt 335 millioner kroner.

KAN HAN SKYTE UNITED TIL TROFEER? Benficas Goncalo Ramos kobles til de røde i Manchester. Foto: AP Photo/Armando Franca)

Ifølge The Sun blir Manchester United tilbuds Benfica-stjernespissen Goncalo Ramos. 21-åringen har en prislapp 925 millioner kroner.

Helt til slutt: Manchester United er i samtaler med Manchester City om å hente tvillingsønnene til Darren Fletcher – som er teknisk direktør i Manchester United.

De 16 år gamle tvillingene Jack og Tyler Fletcher skal ikke være på radaren grunnet sin far, som ikke er involvert i forhandlingene, skriver Manchester Evening News.

Grunnet til at United vil hente tvilling-duoen er at de tror Fletcher-sønnen er potensielle førstelagsspillere.