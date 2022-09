Fotballryktene: – Nærmer seg Liverpool

Mens Pierre-Emerick Aubameyang nærmer seg en retur til England. Her er torsdagens fotballrykter!

Torsdag 1. september 17.00-00.30: «Deadline Day Europa». Alt på tv2.no, TV 2 Play og TV 2 Sport 1.

Ifølge overgangsguruene Fabrizio Romano og Gianluca Di Marzio nærmer Liverpool seg en ny midtbanespiller. Journalistene mener brasilianske Arthur Melo trolig blir klar for Merseyside-klubben på Deadline Day.

Det skal være snakk om en låneavtale for 26-åringen, som har Juventus som arbeidsgiver. Kun detaljer gjenstår før han får Anfield som hjemmebane, melder duoen.

Chelsea, har fått tilbudet om å signere PSG-superstjerne Neymar, skriver Daily Mail.

De melder at laget fra Paris ser det som en mulighet til å havne på riktig side av Uefas Financial Fair Play-regler.

The Times derimot, skriver at PSG nekter å selge brasilianeren til England.

London-klubben kobles også til AC Milans Rafael Leao og Dinamo Moskvas Arsen Zakharyan, skal man tro samme nettsted.

Manchester City er enig med Dortmund om en overgang for midtstopper Manuel Akanji verdt 170 millioner norske kroner, meldte samme Romano.

Nyheten ble torsdag formiddag bekreftet av Manchester City.

Det betyr at sveitseren gjenforenes med Erling Braut Haaland. De to spilte sammen da nordmannen var i den tyske storklubben.

Samme mann skriver at Barcelona-back Sergino Dest lånes ut til Milan med opsjon på kjøp.

Det betyr at det ikke blir en overgang til Manchester United, som amerikaneren ble linket til.

Arsenal har ifølge Goal kommet med et bud på 20 millioner pund for Palmeiras Danilo. Det skal ikke være nok for den brasilianske klubben, skriver nettstedet videre.

Martin Ødegaards lag kjemper også en kamp om Youri Tielemans signatur. Daily Mail mener Newcastle er klubben som også er interessert.

Forhandlinger mellom Chelsea og Barcelona for Pierre-Emerick Aubameyang nærmer seg enighet, skriver Romano. Den spanske klubben skal ha blitt tilbudt ti millioner pund og Marcos Alonso.

Danske Kasper Dolberg, som scoret tre mål i EM for de røde og hvite, er i Spania for å fullføre en låneovergang fra Nice til Sevilla, skriver AS.

Tidligere Everton- og Real Madrid-profil James Rodriguez er også interessert i spille for samme klubb, hevder avisen. Colombianeren spiller for øyeblikket for Qatar-klubben Al-Rayyan.