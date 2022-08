Fotballryktene: – Muntlig avtale med Liverpool

Mens Newcastle-spiller skal ha bedt klubben om å dra til Manchester United. Her er søndagens fotballrykter!

Vi starter med The Sun, som melder at Pep Guardiola vil få 100 millioner pund til å handle i januarvinduet, som tilsvarer over 1,1 milliarder kroner.

Erling Braut Haaland kan med andre ord få flere lekekamerater i Manchester City etter jul, om noen skulle vekke managerens interesse i VM i Qatar.

Liverpool har en lenge blitt koblet til Dortmund-komet Jude Bellingham. Football Insider skriver at Merseyside-laget har en muntlig enighet om en avtale for 19-åringen fra januar av.

Midtbanespilleren som Jürgen Klopp har etterlyst i dette vinduet kan bli Wolverhamptons Ruben Neves eller RB Leipzigs Konrad Laimer. Det melder nettstedet 90 min.

Ajax, som ifølge Mail krever over 950 millioner kroner for kantspiller Antony, har sett seg ut Aston Villas Anwar El Ghazi som erstatter skal man tro Mirror.

Nederlenderen startet proffkarrieren i hovedstadsklubben, som også er på ønskelisten til PSV, mener avisen.

Sun kommer også med en gladmelding fra Manchester. Spiss Anthony Martial skal være i samtaler om en kontraktsforlengelse. Det bare måneder etter at United-karrieren så ut til å gå mot slutten.

I vår ble franskmannen lånt ut til Sevilla uten å imponere. 26-åringen har deretter hatt en god oppkjøring og skal være ønsket videre av manager Erik ten Hag.

Newcastles keeper Martin Dubravka vil også legge fremtiden på Old Trafford, skriver Sky Sports. De hevder at slovakeren har fortalt klubben at han vil gå til «de røde djevlene».

Over til London: Tottenhams Sergio Reguilon nærmer seg Atletico Madrid, ifølge Times. Det skal være snakk om et lån ut sesongen for 24-åringen som har mistet vingback-plassen han hadde forrige sesong.

Avisen melder samtidig at brasilianske Renan Lodi går fra Madrid-klubben til England og Nottingham Forest.

I tillegg skriver Sun at Chelsea vurderer å terminere kontrakten til Ross Barkley, grunnet hans høye ukelønn på over to millioner i uken.

Nabo West Ham er i ifølge Mail i ferd med å signere Lyons midtbanespiller Lucas Paqueta for omlag 580 millioner kroner, som er ny rekord for klubben.

Samtidig skal de være i samtaler med tidligere Manchester United-ving Adnan Januzaj, skriver Talksport. Belgieren står uten kontrakt etter oppholdet i spanske Real Sociedad.