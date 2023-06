Fotballryktene: – Mannen bak kunstmålet er på vei til Liverpool

Få siste nytt i TV 2s overgangssenter her!



Den franske VM-vinneren Benjamin Pavard ser ut til å forsvinne fra Bayern München. Flere medier, deriblant tyske Bild, melder at Liverpool vil hente 27-åringen. Avisen hevder at Pavards agenter allerede har vært i kontakt med Premier League-klubben.

Den franske backen scoret et vidunderlig mål i VM-kampen mot Argentina i 2018. Målet ble også kåret til turneringens beste.

Se scoringen her:

Newcastle kommer til å bruke penger i sommer og noe av midlene kan bli brukt på RB Leipzigs Dominik Szoboszlai. Det skriver L'Equipe.

Samme klubb ønsker også å hente Harry Maguire på lån, men ifølge Sun vil Manchester United ikke låne ut stopperen, men et salg skal være aktuelt.

Tottenham vurderer å legge inn et bud på Jadon Sancho. Ifølge Star vil London-klubben komme med et bud på over 680 millioner kroner for Manchester United-spilleren.

Kampen om Coventry-spiss Viktor Gyökeres hardner seg til. Nå skal også Everton ha meldt seg på. Men det er flust av konkurranse fra klubber som West Ham, Wolves, Fulham, Leeds, Southampton og Sporting Lisboa. Det skriver A Bola.

Nicolo Zaniolo kan havne i Premier League. Den italienske Galatasaray-spilleren skal være på ønskelisten til både Aston Villa og Tottenham. I tillegg er Serie A-klubbene Juventus og AC Milan ute etter 23-åringen. Det hevder TuttoJuve.

Frisparkspesialisten James Ward-Prowse rykket ned med Southampton denne sesongen, men blir trolig å se i Premier League likevel. Nå skriver Give Me Sport at Wolves vil kjøpe engelskmannen. Daily Mail hevder også at Liverpool er med i kampen.

Manchester United er klare for å legge inn bud på Jordan Pickford - og det uavhengig av om David de Gea forlater klubben. Det skriver Sun.