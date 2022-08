Fotballryktene: – Kontaktet italiensk klubb

Onsdag 31. august 17.00-00.30: «Deadline Day Norge»

Torsdag 1. september 17.00-00.30: «Deadline Day Europa». Alt på tv2.no, TV 2 Play og TV 2 Sport 1.

Cristiano Ronaldos agent Jorge Mendes har henvendt seg til Napoli for en potensiell overgang for Manchester United-stjernen, skriver Sky Sports.

De hevder at Mendes har foreslått Ronaldo mot at United kjøper nigerianske Victor Osimhen.

Portugiseren har lenge ønsket seg bort fra klubben, og startet mandagens kamp mot Liverpool på benken.

Leicester, som skal være enig med Chelsea om en rekordovergang for Wesley Fofana, har allerede begynt å se etter erstattere.

Daily Mail melder at klubben vurderer å låne Dortmund-midtstopper Manuel Akanji. Sveitseren har spilt i den tyske klubben siden 2018.

Liverpool har fått en svak start på årets Premier League. Nå skal de være ute etter PSGs midtbanespiller Leandro Paredes og vil tilby Roberto Firmino i retur skal man tro italienske Calciomercato.

Chelseas forhandlinger med Barcelona om Pierre-Emerick Aubameyang har stoppet opp, hevder The Sun.

Grunnen skal være at spissen ønsker seg en toårskontrakt, mens Chelsea kun vil tilby ham ett år, ifølge avisen.

Manchester United skal også ha gjort et forsøk på å kapre 33-åringen, skriver overgangsguru Gianluca Di Marzio.

Samtidig er Chelsea nære en overgang for russiske Arsen Zakharyan fra Dinamo Moskva, skriver Mail.

Nottingham Forest ønsker å hente England-forsvarer Michael Keane på lån, skriver Football Insider. 29-åringen har slitt med spilletid etter ankomsten av Conor Coady fra Wolverhampton.

Sky Sports melder at West Ham er enig med Lyon om en overgang for Lucas Paqueta, etter at den franske klubben avslo de to første budene for brasilianeren.

Celtics dansk-engelske komet Matt O'Riley har havnet på flere klubbers ønskeliste. Dortmund, Liverpool, Arsenal og Manchester United skal være blant dem, srkiver ESPN.